Gunung Anak Krakatau Level Siaga, ASDP Sebut Penyeberangan Merak–Bakauheni Tetap Beroperasi

Ilustrasi keberangkatan kapal di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak. (Istimewa)
JawaPos.com - Aktivitas Gunung Anak Krakatau yang kini berada pada Level III (Siaga) belum mengganggu layanan penyeberangan Merak–Bakauheni. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan operasional di kedua pelabuhan masih berjalan normal, sembari memperketat pemantauan kondisi gunung api, cuaca, dan perairan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau masih berlangsung secara menerus. Berdasarkan laporan teknis terbaru yang menjadi acuan pemantauan, potensi bahaya saat ini terutama berasal dari aliran lava yang dapat disertai lontaran batu pijar.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada perubahan terhadap operasional penyeberangan di lintasan Merak–Bakauheni. Cabang Merak dan Cabang Bakauheni tetap melayani pengguna jasa sesuai ketentuan operasional yang berlaku.
Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Windy Andale mengatakan, mereka terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. "Kami harus memastikan keselamatan sekaligus kelancaran perjalanan pengguna jasa," terang dia.
ASDP tidak hanya memantau aktivitas gunung api, tetapi juga kondisi cuaca dan perairan di sekitar lintasan penyeberangan. Pemantauan dilakukan secara intensif oleh Cabang Merak dan Bakauheni, termasuk melalui koordinasi dengan instansi terkait.
Setiap informasi terbaru dari otoritas berwenang menjadi bahan pertimbangan ASDP dalam menentukan langkah operasional. Dengan begitu, perubahan kondisi yang berpotensi memengaruhi keselamatan pelayaran dapat segera diantisipasi.
Langkah ini penting mengingat lintasan Merak–Bakauheni merupakan salah satu jalur penyeberangan utama yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Perubahan kondisi di kawasan Selat Sunda dapat berdampak langsung terhadap perjalanan masyarakat maupun distribusi kendaraan dan logistik.
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Jawa Pos
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