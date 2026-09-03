Prabowo Tegaskan Rusia Mitra Penting Indonesia, Dorong Penguatan Kerja Sama Strategis

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Rusia sebagai salah satu mitra penting bagi Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin dalam acara Jamuan Santap Siang di Vladivostok, Kamis (3/9).

Dalam pertemuan itu, Prabowo terlebih dahulu menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan Putin selama kunjungannya. Ia juga menyinggung hubungan historis antara Indonesia dan Rusia yang telah berlangsung lebih dari 50 tahun.

"Bagi Indonesia Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, hubungan bilateral kedua negara menunjukkan perkembangan positif, terutama dalam sektor ekonomi dan perdagangan. Indonesia, kata dia, terbuka untuk terus memperluas kerja sama dengan Rusia di berbagai sektor yang dapat memberikan manfaat bagi kedua negara.

Kehadiran Prabowo di Vladivostok juga disebut menjadi bagian dari upaya Indonesia mempererat hubungan dengan Rusia. Ia menilai, Forum Ekonomi Timur ke-11 dapat menjadi ruang strategis untuk membuka lebih banyak peluang kerja sama sekaligus memperkuat konektivitas antarnegara di kawasan.

"Forum ini memiliki potensi besar dalam menjadi jembatan kerja sama dan konektivitas di kawasan kita," ucap Prabowo.

Prabowo turut menyoroti posisi geografis Indonesia dan Rusia yang sama-sama memiliki keterkaitan dengan kawasan Pasifik. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, konektivitas serta kerja sama di bidang maritim menjadi salah satu aspek penting dalam membangun hubungan bilateral yang lebih erat.

"Indonesia terus berupaya untuk terus meningkatkan kerja sama di segala bidang demi mencapai keuntungan bagi kedua negara kita," ujar Prabowo.