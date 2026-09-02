Pemerintah Cermati Laporan 8 WNI Gabung Tentara Rusia, Verifikasi Berjalan

JawaPos.com - Pemerintah Indonesia mencermati informasi dari Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina terkait 8 WNI bergabung dengan tentara Rusia. Sampai saat ini, verifikasi masih berlangsung.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa informasi intelijen Ukraina itu perlu diverifikasi secara utuh.
Mulai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, sampai bentuk keterlibatan masing-masing WNI tersebut. Yusril memastikan, informasi yang telah muncul di berbagai media massa itu akan terus dicari tahu kebenarannya.
”Informasi yang disampaikan pihak Ukraina tentu kita cermati. Tetapi, kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan sebelum seluruh faktanya diverifikasi,” kata dia kepada awak media pada Rabu (2/9).
Pemerintah perlu tahu siapa saja 8 WNI tersebut? Bagaimana proses rekrutmennya? Apa yang ditawarkan kepada mereka? dan apakah benar mereka kemudian masuk ke dalam dinas militer Rusia? Semua pertanyaan itu harus dijawab.
Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina mengungkap telah memperoleh sejumlah dokumen yang diklaim berkaitan dengan perekrutan sedikitnya 8 WNI ke dalam barisan militer Rusia.
Ada pun 8 WNI yang disebut dalam laporan tersebut terdiri atas Yuda Putra Pratama, Haryanto Dwi Kencana, Erwanda, Ngangun Hudri Fadli, Muhammad Syaripudin, M. Hadi Maulana, Wahyu Oktavian Iskandar, dan Helmi Nuraha Hakim.
Menurut laporan tersebut, para WNI itu diduga direkrut dengan tawaran pekerjaan dan iming-iming gaji tinggi, tugas non-tempur, percepatan memperoleh kewarganegaraan Rusia, serta berbagai tunjangan sosial.
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