WNI Gabung Tentara Rusia Bukan yang Pertama, Ingat Satria Kumbara-Muhammad Rio

JawaPos.com - Informasi dari Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina soal 8 Warga Negara Indonesia (WNI) gabung tentara Rusia bukan kasus pertama.

Sebelumnya, sudah pernah ada nama seperti Satria Arta Kumbara dan Muhammad Rio, yang juga bergabung ke dinas militer Rusia.

Terkait hal itu, Pemerintah mengingatkan agar masyarakat tidak tergiur iming-iming gaji tinggi untuk bekerja di luar negeri.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, tawaran pekerjaan di luar negeri, khususnya di negara atau wilayah yang sedang mengalami konflik bersenjata, patut diwaspadai.

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”Jangan mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan penghasilan tinggi tanpa mengetahui secara jelas siapa pemberi kerja, apa pekerjaannya, dan dimana mereka akan ditempatkan. Apalagi kalau kemudian pekerjaan tersebut ternyata berkaitan dengan kegiatan militer atau konflik bersenjata,” ucap dia pada Rabu (2/9).

Pemerintah akan terus berkoordinasi Lewat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan informasi mengenai 8 WNI tersebut.

”Kita akan pastikan dulu faktanya. Negara berkepentingan melindungi warga negaranya, tetapi pada saat yang sama kita juga harus menegakkan hukum. Jadi, dua-duanya harus berjalan,” kata Yusril.

Pernah Ada 2 Kasus Serupa Sebelum kabar 8 WNI bergabung dengan tentara Rusia beredar, pemerintah pernah menangani dua kasus serupa.

Pertama adalah kasus Satria Arta Kumbara, mantan prajurit Korps Marinir TNI AL yang bergabung dengan militer Rusia dan terlibat dalam perang dengan Ukraina.

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