Hampir 10 Ribu Gempa Susulan Guncang NTT, 155 Kali Dirasakan Warga

Visual wilayah terdampak gempa NTT Magnitudo 7.7 dari udara, memperlihatkan bangunan rumah warga yang luluh lantak. (BNPB)
JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 9.765 gempa susulan terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah tersebut.
Data tersebut diperoleh BNPB dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan ribuan gempa susulan tersebut memiliki kekuatan yang bervariasi. Kekuatan paling besar mencapai magnitudo 6,2.
"NTT dilanda atau mengalami gempa bumi 7,7 dan ini juga disusul gempa-gempa lanjutan. Kami memperoleh laporan atau data dari BMKG bahwa sebanyak 9.765 gempa susulan yang sudah terjadi," kata Berton dalam konferensi pers daring, Minggu (30/8).
Dari ribuan gempa susulan tersebut, BNPB mencatat gempa dengan kekuatan paling besar mencapai magnitudo 6,2. Sementara itu, gempa dengan magnitudo paling kecil tercatat berkekuatan magnitudo 1.
Namun, tidak seluruh gempa susulan tersebut dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan data yang diterima BNPB, dari hampir 10 ribu kali gempa, yang dapat dirasakan langsung oleh warga sebanyak 155 gempa.
"Yang sudah dirasakan atau dapat dirasakan sebesar 155 kali gempa. Dan gempa-gempa seperti ini kami tetap sampaikan bisa dialami hingga 3 sampai 4 minggu setelah gempa pertama terjadi," ungkapnya.
BNPB mengingatkan, aktivitas gempa susulan masih berpotensi berlangsung dalam beberapa pekan setelah gempa utama.
Karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya guncangan lanjutan.
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Di sisi lain, BNPB menyampaikan belum terdapat tambahan laporan korban meninggal dunia dalam beberapa hari terakhir.
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