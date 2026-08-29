Percepat Pemulihan Pascabencana, PNRE Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa Bumi di NTT

JawaaPos.com - Pertamina New & Renewable Energy (NRE) mempercepat pemulihan pascabencana gempa bumi di Desa Watu Baur Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui penyaluran bantuan kemanusiaan.

Corporate Secretary Pertamina NRE Sri Nur Hidayati dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (28/8), mengatakan, bantuan tersebut ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang masih menjalani masa pemulihan pascabencana.

“Kami berharap bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama pada masa pemulihan,” kata Sri, dikutip dari Antara.

Adapun bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan pokok dan berbagai perlengkapan logistik, termasuk bantuan khusus bagi keluarga yang memiliki bayi berupa biskuit bayi, susu bayi dan popok bayi.

Selain kebutuhan pangan, Pertamina NRE turut menyerahkan satu unit genset berkapasitas 3.000 watt, tiga unit kompor gas, terpal, serta selimut untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak.

Lebih lanjut, Sri mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang sedang menghadapi kondisi sulit akibat bencana.

“Pertamina NRE ingin hadir dan bergerak bersama masyarakat, khususnya ketika mereka membutuhkan dukungan,” ujar Sri.

Bantuan diserahkan melalui Kantor Desa Watu Baur untuk selanjutnya didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.