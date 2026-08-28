12 Daerah Terisolasi Pascagempa di NTT, Distribusi Logistik Tempuh Perjalanan Medan Berat

Presiden Prabowo Subianto saat meninjau kondisi dapur umum bagi korban gempa di NTT pada Rabu (26/8) lalu. Saat itu Presiden didampingi Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko.. (Dok. Polda NTT)
JawaPos.com - Gempa yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa hari lalu membuat sejumlah akses vital lumpuh. Parahnya lagi tidak sedikit daerah menjadi terisolasi karena jalan putus karena longsor setelah gempa.
Berdasar data Polda NTT 12 lokasi terisolasi adalah yakni Satar Kampas, Reo, Dimpong, Pulau Palue, Tendakinde, Nioniba, Pulau Longgos, Urang, Galo Mangu, Wajomara, Tango Bali, dan Landor.
Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko mengerahkan jajarannya untuk menjangkau lokasi-lokasi yang terisolasi. Sejak gempa yang terjadi pada Senin (24/8) lalu, warga setempat sulit diakses. Mereka sangat membutuhkan logistik berupa makanan, minuman, sembako, obat-obatan serta memberikan pertolongan kepada warga yang terluka.
"Semua itu kami jangkau dengan melewati jalan medan berat dan jalannya putus. Kami bawa bantuan ke sana," ungkap Rudi Darmoko kepada media pada Jumat (28/8).
Rudi menyebut warga yang terdampak kini berada di pengungsian. Semua bantuan dipastikan mendapatkan bantuan yang disalurkan oleh jajaran Polri bersama prajurit TNI di NTT.
Untuk menjangkau lokasi terisolasi, sambung perwira tinggi dua bintang itu menyebut, personelnya harus menempuh perjalanan berjam-jam melalui medan sulit, menggunakan kapal, berjalan kaki hingga pengiriman bantuan melalui udara dengan helikopter Polri.
Langkah itu merupakan wujud komitmen Polda NTT agar bantuan tidak hanya terhenti di wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa mereka tidak menghadapi kondisi ini sendirian. Polri bersama TNI, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder akan terus berada di tengah masyarakat.”
Setiap makanan yang disajikan, air bersih yang tersedia, bantuan yang berhasil menembus wilayah terisolasi hingga pertolongan kepada warga yang terluka menjadi bagian dari Polda NTT untuk memastikan negara hadir, menjaga dan mendampingi masyarakat hingga mereka kembali bangkit.
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Jawa Pos
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