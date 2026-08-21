21 Penerbangan di Bandara Supadio Kalbar Delay Akibat Kabut Asap Karhutla

JawaPos.com – Sedikitnya 21 penerbangan dari dan menuju Kalimantan Barat, khususnya di Bandara Internasional Supadio, Kubu Raya mengalami delay atau penundaan akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

General Manager PT. Angkasa Pura Indonesia (Persero) Bandara Internasional Supadio, Maya Damayanti, menyebut delay sudah berlangsung sejak beberapa hari belakangan, termasuk hari ini, Jumat (21/8).

Penyebabnya adalah penurunan jarak pandang (visibility) pilot akibat terhalang kabut asap efek karhutla di beberapa wilayah sekitar Bandara.

Berdasarkan informasi dari BMKG Stasiun Supadio, jarak pandang pada pagi hari sudah di bawah 1.000 meter.

“Dari tanggal 18 Agustus sampai dengan 20 Agustus 2026 tercatat terdapat 15 penerbangan yang mengalami keterlambatan (delay) penerbangan,” ujar Maya dalam keterangan yang diterima, Jumat (21/8).

Maya mengatakan, sampai dengan pagi 21 Agustus tercatat ada 5 penerbangan keberangkatan dan 1 penerbangan kedatangan ang mengalami keterlambatan (delay) akibat kondisi penurunan Visibility.

Penerbangan tersebut meliputi JT 837 PNK-SUB STD 06.00 WIB, IU 691 PNK-CGK STD 06.20 WIB, IW 1440 PNK-KTG, STD 07.00 WIB, IU 683 PNK-CGK, STD 07.35 WIB, IU 697 PNK-CGK, STD 08.30 WIB, dan IU 682 CGK-PNK, STA 06.55 WIB, go around dan divert to BTH pkl 08.24 WIB

Dengan demikian, secara keseluruhan sudah ada 21 penerbangan yang terdampak langsung kabut asap hasil karhutla.

Maya menegaskan bahwa aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan operasional penerbangan adalah menjadi prioritas utama.