Ikut Tangani Karhutla, TNI AU Kirim 3 Pesawat Casa NC-212 dari Malang ke Kalimantan

JawaPos.com - Kebakaran Hutan dan Lahan (Kahutla) di Kalimantan kini menjadi prioritas pemerintah. TNI AU ikut membantu dengan mengirim 3 Pesawat Casa NC-212 dari Malang, Jawa Timur (Jatim) ke Kalimantan.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana mengungkapkan bahwa ketiga pesawat tersebut dikerahkan untuk melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

”Pesawat tersebut terbang dari Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jumat siang (21/8), menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur untuk memperkuat dukungan penanganan karhutla di wilayah tersebut,” kata dia.

Nyaman menyatakan, pengerahan 3 Pesawat Casa NC-212 tersebut merupakan dukungan TNI AU dalam pelaksanaan OMC. Sehingga penanggulangan karhutla di Kalimantan lebih cepat.

”Pesawat tersebut akan memperkuat unsur udara yang sudah berada di wilayah Kalimantan,” jelasnya.

Berdasar data, saat ini sudah ada 20 pesawat berbagai jenis di Kalimantan. Yakni 5 helikopter, 3 pesawat modifikasi cuaca, dan 12 helikopter besar untuk melakukan water bombing.

”Dengan tambahan tiga pesawat Cassa ini, dukungan TNI AU diharapkan dapat semakin optimal, khususnya dalam pelaksanaan OMC untuk membantu mengurangi dampak kabut asap di wilayah Kalimantan,” ujarnya,