Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2026 Dibuka, Cek Formasi dan Jadwal SKD

Ilustrasi kegiatan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). (menpan.co.id).
JawaPos.com - Pemerintah resmi mengalokasikan 4.770 kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur sekolah kedinasan untuk tahun anggaran 2026. Berdasarkan informasi resmi dari laman portal SSCASN BKN, pendaftaran seleksi akan berlangsung mulai 18 hingga 30 Agustus 2026.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengimbau seluruh calon pelamar untuk mempersiapkan diri secara optimal. Pengumuman lowongan resmi sendiri dapat dipantau melalui laman sscasn.bkn.go.id.
"Seleksi sekolah kedinasan bukan hanya tentang kesempatan menjadi ASN, tetapi juga tentang mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi yang kompeten, integritas, dan disiplin dalam pengabdian untuk masyarakat," ujar Menteri Rini belum lama ini.
Jumlah kuota yang dibuka pada tahun ini mencatatkan kenaikan signifikan jika dibandingkan dengan periode 2025 yang tercatat sebanyak 3.257 formasi. Total 4.770 kuota CPNS tersebut tersebar di sembilan instansi pemerintah.
Berikut rincian lengkap alokasi formasi sekolah kedinasan tahun 2026:
Jadwal Lengkap Seleksi dan Pelaksanaan SKD
Pemerintah menetapkan seluruh rangkaian proses pendaftaran dan seleksi awal terintegrasi melalui portal resmi BKN. Berdasarkan timeline pelaksanaan resmi, jadwal tahapan seleksi sekolah kedinasan 2026 diatur sebagai berikut:
Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dipastikan tetap menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT). Tes SKD akan menguji tiga materi utama, meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
Menteri PANRB menegaskan bahwa penggunaan sistem CAT menjamin transparansi penuh dan menutup celah praktik kecurangan seperti titipan maupun joki.
"Jangan mudah percaya pada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi bagian dari birokrasi yang berintegritas," tegas Rini.
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Jawa Pos
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