Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2026 Dibuka, Cek Formasi dan Jadwal SKD

JawaPos.com - Pemerintah resmi mengalokasikan 4.770 kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur sekolah kedinasan untuk tahun anggaran 2026. Berdasarkan informasi resmi dari laman portal SSCASN BKN, pendaftaran seleksi akan berlangsung mulai 18 hingga 30 Agustus 2026.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengimbau seluruh calon pelamar untuk mempersiapkan diri secara optimal. Pengumuman lowongan resmi sendiri dapat dipantau melalui laman sscasn.bkn.go.id.

"Seleksi sekolah kedinasan bukan hanya tentang kesempatan menjadi ASN, tetapi juga tentang mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi yang kompeten, integritas, dan disiplin dalam pengabdian untuk masyarakat," ujar Menteri Rini belum lama ini.

Jumlah Formasi Melonjak Dibanding Tahun Lalu Jumlah kuota yang dibuka pada tahun ini mencatatkan kenaikan signifikan jika dibandingkan dengan periode 2025 yang tercatat sebanyak 3.257 formasi. Total 4.770 kuota CPNS tersebut tersebar di sembilan instansi pemerintah.

Berikut rincian lengkap alokasi formasi sekolah kedinasan tahun 2026:

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Kemendagri): 1.410 formasi

22 Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan: 891 formasi

PKN STAN (Kementerian Keuangan): 1.000 formasi

Politeknik Statistika STIS (BPS): 564 formasi

Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan): 375 formasi

Politeknik Pengayoman Indonesia (Kementerian Hukum): 250 formasi

Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): 130 formasi

Sekolah Tinggi Intelijen Negara (BIN): 100 formasi

Politeknik Siber dan Sandi Negara (BSSN): 50 formasi Jadwal Lengkap Seleksi dan Pelaksanaan SKD

Pemerintah menetapkan seluruh rangkaian proses pendaftaran dan seleksi awal terintegrasi melalui portal resmi BKN. Berdasarkan timeline pelaksanaan resmi, jadwal tahapan seleksi sekolah kedinasan 2026 diatur sebagai berikut:

Pengumuman Lowongan: 15 – 24 Agustus 2026

Pendaftaran Online: 18 – 30 Agustus 2026

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 2 – 3 September 2026

Masa Sanggah Administrasi: 4 – 5 September 2026

Pengumuman Pascasanggah Administrasi: 7 – 8 September 2026

Pengumuman Jadwal SKD/Selkom: 18 – 21 September 2026

Pelaksanaan SKD/Selkom: 22 September – 7 Oktober 2026

Pengumuman Hasil SKD/Selkom: 1 – 13 Oktober 2026

Pelaksanaan SKB Tambahan/SKT Non-CAT: 11 – 28 Oktober 2026

Pelaksanaan SKB/SKT Metode CAT: 25 – 26 Oktober 2026 Sistem CAT Dijamin Bebas Calo Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dipastikan tetap menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT). Tes SKD akan menguji tiga materi utama, meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Menteri PANRB menegaskan bahwa penggunaan sistem CAT menjamin transparansi penuh dan menutup celah praktik kecurangan seperti titipan maupun joki.