Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Rabu, 19 Agustus 2026 | 22.34 WIB

Seleksi CPNS Diproyeksikan Dibuka Pada Awal Tahun 2027

Pendafataran CPNS diproyeksikan akan dibuka pada awal tahun 2027 (Instagram @studicpns.id) - Image

Pendafataran CPNS diproyeksikan akan dibuka pada awal tahun 2027 (Instagram @studicpns.id)

JawaPos.com - Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diperkirakan kembali dibuka pada awal 2027 setelah pemerintah menyiapkan kebutuhan aparatur sipil negara, khususnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik nasional.

Dikutip dari akun Instagram @cpns.asn pada Rabu (19/8), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa pemerintah memproyeksikan kebutuhan sebanyak 526.689 formasi guru yang mencakup sekolah di bawah Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Formasi tersebut juga akan mencakup kebutuhan tenaga pendidik untuk Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Garuda. 

Dengan demikian, masyarakat yang menantikan seleksi CPNS perlu mempersiapkan diri karena proses pendaftaran untuk kebutuhan tersebut diperkirakan berlangsung pada awal 2027.

Hingga 19 Agustus 2026, pemerintah belum mengumumkan secara resmi pembukaan seleksi CPNS umum 2026 sehingga masyarakat diminta tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelumnya telah mengingatkan bahwa informasi mengenai pendaftaran CPNS 2026 yang disertai poster pembukaan seleksi merupakan informasi yang tidak benar.

BKN menegaskan bahwa pengadaan ASN harus melalui sejumlah tahapan, mulai dari penetapan kebutuhan nasional, persetujuan formasi, hingga pengumuman resmi melalui kanal pemerintah.

Oleh karena itu, calon pelamar disarankan menunggu informasi resmi pemerintah dan menggunakan waktu yang tersedia untuk mempersiapkan persyaratan seleksi CPNS 2027.

Selain membuka kesempatan bagi pelamar baru, pemerintah juga memberikan peluang kepada guru PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi CPNS yang diperkirakan berlangsung pada awal 2027.

Pemerintah juga berencana mengubah status guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu pada 2027 sebagai bagian dari penataan tenaga pendidik nasional. Berdasarkan data Kementerian PANRB, terdapat 955.245 guru berstatus PPPK, dengan 231.246 di antaranya merupakan PPPK paruh waktu.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pemerintah Didesak Buka Rekrutmen CPNS Guru, PGRI Minta Perbaikan Kesejahteraan - Image
Nasional

Pemerintah Didesak Buka Rekrutmen CPNS Guru, PGRI Minta Perbaikan Kesejahteraan

Sabtu, 18 April 2026 | 13.10 WIB

Tidak Hanya Sembilan Korban Warga Gresik, Kasus Penipuan Jadi Pegawai Pemerintah Sering Terjadi - Image
Surabaya Raya

Tidak Hanya Sembilan Korban Warga Gresik, Kasus Penipuan Jadi Pegawai Pemerintah Sering Terjadi

Minggu, 12 April 2026 | 23.47 WIB

Pemkab Gresik Periksa 9 Korban Penipuan CPNS yang Bawa SK Palsu, Ada yang Setor Rp 150 Juta - Image
Surabaya Raya

Pemkab Gresik Periksa 9 Korban Penipuan CPNS yang Bawa SK Palsu, Ada yang Setor Rp 150 Juta

Jumat, 10 April 2026 | 15.10 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

3

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

6

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

7

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

8

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

9

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

10

Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore