Wujudkan Zero Over Dimension dan Overload 2027, Polri Fokus Langkah Pencegahan 

Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo bersama Deputi Bidang Koordinasi dan Konektivitas Kemenkoinfra, Odo R.M Manuhutu. (Polri)
JawaPos.com - Korlantas Polri menyatakan mendukung target Zero Over Dimension dan Over Load (ODOL) pada 2027. Polri fokus pada upaya pencegahan.
Hal itu disampaikan Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo saat memimpin audiensi bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenkoinfrawil) di Komplek Korlantas Polri, Jakarta Selatan, Rabu (19/8).
Wibowo mengatakan, penegakan hukum terhadap pelanggar ODOL adalah langkah terakhir yang dijalankan petugas. Fokus utama tetap pada upaya pencegahan.
"Penegakan hukum ini adalah langkah terakhir. Langkah di hilir. Dan ini bukan menjadi langkah utama. Kami tetap fokus pada tindakan atau kegiatan pencegahan," kata Wibowo.
Jenderal Bintang Dua Polri ini menyampaikan, kendaraan ODOL memiliki dampak besar terhadap keselamatan lalu lintas, lingkungan, maupun infrastruktur.
Kendaraan jenis ini akan mempercepat kerusakan infrastruktur jalan. Sejumlah jalan nasional, provinsi, hingga jalan desa yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan dengan beban berlebih berpotensi mengalami kerusakan.
"Fenomena ini over dimensi atau overload tentunya memiliki dampak terhadap keselamatan lalu lintas dan juga infrastruktur yang sangat luar biasa. Kemudian adalah dampak lingkungan. Emisi gas buang juga akan menjadi lebih tinggi dan tentunya ini akan mempengaruhi termasuk juga ada dampak infrastruktur," jelasnya.
Oleh karena itu, Polri menyatakan mendukung penuh kebijakan Zero ODOL pada 2027. Namun, pelaksanaannya perlu dilakukan secara tepat sasaran dan bertahap, terutama dengan mempertimbangkan momentum Ramadan dan Idul Fitri yang berdekatan dengan awal pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Kegiatan Zero Over Dimension dan Overload ini betul-betul harus kita laksanakan dengan soft, dengan baik, tepat sasaran sehingga tidak mempengaruhi ketersediaan bapokting, termasuk kestabilan harga menjelang puasa maupun Idul Fitri,” tegasnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1