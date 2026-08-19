Wujudkan Zero Over Dimension dan Overload 2027, Polri Fokus Langkah Pencegahan 

JawaPos.com - Korlantas Polri menyatakan mendukung target Zero Over Dimension dan Over Load (ODOL) pada 2027. Polri fokus pada upaya pencegahan.

Hal itu disampaikan Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo saat memimpin audiensi bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenkoinfrawil) di Komplek Korlantas Polri, Jakarta Selatan, Rabu (19/8).

Wibowo mengatakan, penegakan hukum terhadap pelanggar ODOL adalah langkah terakhir yang dijalankan petugas. Fokus utama tetap pada upaya pencegahan.

"Penegakan hukum ini adalah langkah terakhir. Langkah di hilir. Dan ini bukan menjadi langkah utama. Kami tetap fokus pada tindakan atau kegiatan pencegahan," kata Wibowo.

Jenderal Bintang Dua Polri ini menyampaikan, kendaraan ODOL memiliki dampak besar terhadap keselamatan lalu lintas, lingkungan, maupun infrastruktur.

Kendaraan jenis ini akan mempercepat kerusakan infrastruktur jalan. Sejumlah jalan nasional, provinsi, hingga jalan desa yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan dengan beban berlebih berpotensi mengalami kerusakan.

"Fenomena ini over dimensi atau overload tentunya memiliki dampak terhadap keselamatan lalu lintas dan juga infrastruktur yang sangat luar biasa. Kemudian adalah dampak lingkungan. Emisi gas buang juga akan menjadi lebih tinggi dan tentunya ini akan mempengaruhi termasuk juga ada dampak infrastruktur," jelasnya.

Oleh karena itu, Polri menyatakan mendukung penuh kebijakan Zero ODOL pada 2027. Namun, pelaksanaannya perlu dilakukan secara tepat sasaran dan bertahap, terutama dengan mempertimbangkan momentum Ramadan dan Idul Fitri yang berdekatan dengan awal pelaksanaan kebijakan tersebut.