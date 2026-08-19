Polri Dapat Rekor MURI Penanaman Bawang Putih Serentak di Lahan Terluas

JawaPos.com – Polri mencatatkan Rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) melalui penanaman bawang putih serentak di lahan seluas 279,53 hektare. Penanaman tersebut tersebar di 59 Polres pada 14 Polda.

Rekor bertajuk “Penanaman Bawang Putih secara Serentak di Lahan Terluas” itu dicatatkan dalam rangkaian program percepatan swasembada bawang putih nasional. Penanaman dipusatkan di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (19/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penanaman bawang putih serentak, panen raya, dan groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri. Kegiatan dihadiri Kapolri bersama Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Pertanian, kementerian/lembaga terkait, pejabat utama Mabes Polri, Forkopimda NTB, kelompok tani, dan masyarakat.

Kapolri menegaskan Rekor MURI tersebut bukan sekadar pencapaian, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat gerakan bersama meningkatkan produksi bawang putih nasional.

Saat ini, sekitar 90–95 persen kebutuhan bawang putih nasional masih dipenuhi melalui impor. Sementara produksi dalam negeri berkisar 39–40 ribu ton per tahun, jauh di bawah kebutuhan nasional yang telah mencapai lebih dari 600 ribu ton per tahun.

Karena itu, Polri berkomitmen mendukung target Presiden RI untuk mewujudkan swasembada bawang putih dalam tiga tahun ke depan. Dukungan dilakukan melalui kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, kelompok tani, dan mitra strategis.

Dari target lahan seluas 4.840 hektare yang diberikan Kementerian Pertanian, saat ini telah terverifikasi 2.593,1 hektare yang tersebar di 17 Polda dan 66 Polres.

Dari lahan yang telah terverifikasi tersebut, 927,6 hektare sudah ditanami dengan melibatkan 117 kelompok tani dan 2.257 petani.

Khusus penanaman serentak yang menjadi bagian dari pencatatan Rekor MURI, sebanyak 110 kelompok tani yang terdiri atas 2.174 petani menggarap lahan seluas 279,53 hektare. Lahan tersebut memiliki potensi produksi sekitar 2.795 ton bawang putih.