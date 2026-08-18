Menhut Raja Juli Antoni: Dukungan BNPB Perkuat Penanganan Karhutla

JawaPos.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengapresiasi dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah.

Dukungan tersebut dilakukan melalui operasi darat maupun udara, termasuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan water bombing.

”Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BNPB bersama-sama Kementerian Kehutanan melakukan upaya penanggulangan karhutla di lapangan,” kata Raja Juli Antoni dilansir dari Antara, Selasa (18/8).

Kerja sama Kemenhut dan BNPB melalui OMC untuk mitigasi karhutla dilakukan secara berkesinambungan sejak Februari hingga Juli 2026, di sejumlah provinsi rawan kebakaran.

Khusus untuk mitigasi karhutla, telah dilakukan 17 operasi selama 169 hari dengan 291 sorti penerbangan. Kerja sama juga melibatkan mitra swasta.

”Kerja sama dengan BNPB ini sangat penting, karena penanganan karhutla membutuhkan respons yang cepat, baik melalui pencegahan maupun pemadaman. OMC menjadi salah satu bentuk kolaborasi yang kami lakukan untuk mengurangi risiko dan dampak kebakaran,” ujar Raja Juli Antoni.

Selain OMC, BNPB juga mengerahkan 40 armada udara yang terdiri atas 10 pesawat patroli, 27 helikopter water bombing, dan tiga pesawat OMC.

Untuk enam provinsi prioritas, BNPB mengerahkan 36 armada udara yang terdiri atas 12 armada patroli, 21 helikopter water bombing, dan tiga pesawat OMC.