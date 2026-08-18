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Selasa, 18 Agustus 2026 | 17.49 WIB

35 SPBU di Flores Kembali Beroperasi, Pertamina Siapkan Alih Suplai BBM

Pemulihan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus dilakukan setelah gempa bumi melanda wilayah tersebut. Hingga 16 Agustus 2026, sebanyak 35 dari total 52 SPBU di Flores telah kembali beroperasi/(Istimewa).

 

JawaPos.com – Pemulihan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus dilakukan setelah gempa bumi melanda wilayah tersebut. Hingga 16 Agustus 2026, sebanyak 35 dari total 52 SPBU di Flores telah kembali beroperasi.
 
Jumlah tersebut bertambah tiga SPBU dibandingkan kondisi sebelumnya. Sementara 17 SPBU lainnya masih menjalani pemulihan secara bertahap.
 
Pertamina Patra Niaga menyebut proses pemulihan sejumlah SPBU masih menghadapi kendala. Selain kerusakan sarana, beberapa mitra dan tenaga operasional masih berfokus pada proses evakuasi dan pemulihan.
 
Kendala lain yang dihadapi di sejumlah lokasi meliputi gangguan listrik dan jaringan komunikasi.
 
Di tengah kondisi tersebut, distribusi BBM tetap dilakukan melalui sejumlah skema alternatif. Pertamina Patra Niaga menyiapkan alih suplai dari Fuel Terminal (FT) Labuan Bajo, FT Bima, FT Ende, dan FT Maumere.
 
 
Dukungan transportasi laut juga disiapkan untuk memperkuat pasokan ke wilayah yang akses jalannya masih terdampak.
 
VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan pemulihan fasilitas dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan.
 
“Keselamatan masyarakat, pekerja, dan keandalan penyaluran energi menjadi prioritas kami. Karena itu, pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memastikan setiap fasilitas yang akan dioperasikan telah melalui pengecekan dan memenuhi aspek keselamatan,” ujar Kitty.
 
Selain SPBU, sebanyak enam Fuel Terminal (FT) saat ini tetap beroperasi untuk menjalankan suplai dan distribusi energi. Sementara tiga FT lainnya masih melakukan persiapan penyaluran sambil menunggu akses jalan yang terdampak longsor kembali normal.
 
Untuk LPG, lima agen di wilayah Flores masih beroperasi dalam kondisi aman. Stok secara umum juga masih tersedia di tingkat agen dan outlet.
 
Pada 16 Agustus 2026 pukul 10.19 WITA, sebanyak 20 tabung LPG telah tiba di Maumere.
 
Pertamina Patra Niaga menyatakan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPH Migas, instansi terkait, mitra lembaga penyalur, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat proses pemulihan.
 
Masyarakat diimbau tetap tenang dan menggunakan BBM maupun LPG sesuai kebutuhan. Informasi terkait kondisi penyaluran energi dapat dipantau melalui Pertamina Contact Center 135.
 
Pertamina juga mengingatkan masyarakat agar tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
 
 
 

Editor: Mohamad Nur Asikin
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