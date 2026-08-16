Pertamina Patra Niaga Hadir Terdepan Membawa Energi dan Kepedulian untuk Warga Flores

JawaPos.com – Gempa berkekuatan 7,7 Magnitudo yang terjadi pada Sabtu pagi (15/8) membuat sebagian warga di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) berada dalam situasi yang penuh kekhawatiran.

Dalam kondisi tersebut, kebutuhan paling mendasar menjadi sangat berarti, mulai dari makanan, air minum, obat-obatan, tempat berteduh, hingga penerangan di malam hari.

Di tengah situasi darurat tersebut, Pertamina Patra Niaga bergerak memastikan dua hal tetap berjalan.

Yakni masyarakat terdampak memperoleh bantuan yang dibutuhkan dan ketersediaan energi tetap terjaga untuk mendukung aktivitas masyarakat serta penanganan keadaan darurat.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan bahwa melalui program Pertamina Peduli, Pertamina Patra Niaga segera menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa.

“Tim Pertamina Patra Niaga di wilayah terdampak memberikan informasi kebutuhan bantuan dan per hari ini (15/8) kami telah mengirimkan bantuan tersebut. Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa makanan, tetapi juga berbagai kebutuhan dasar yang dibutuhkan masyarakat," ujar Kitty.

Penyaluran bantuan tahap pertama telah dilaksanakan pada Sabtu (15/8) dan hingga kini masih terus berlangsung.

Sampai saat ini, bantuan telah menjangkau sekitar 422 penerima manfaat. Bantuan yang disalurkan meliputi lebih dari 250 paket makanan siap santap, 100 dus air mineral, 20 dus biskuit, 15 dus roti, dan 20 dus susu UHT.

Selain kebutuhan pangan, Pertamina Patra Niaga juga menyalurkan berbagai perlengkapan kesehatan dan kebersihan untuk membantu masyarakat selama masa tanggap darurat.