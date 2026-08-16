Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
ARM
Minggu, 16 Agustus 2026 | 22.06 WIB

Pertamina Patra Niaga Hadir Terdepan Membawa Energi dan Kepedulian untuk Warga Flores

Pertamina Patra Niaga menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. (pertamina Patra Niaga) - Image

Pertamina Patra Niaga menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. (pertamina Patra Niaga)

JawaPos.com – Gempa berkekuatan 7,7 Magnitudo yang terjadi pada Sabtu pagi (15/8) membuat sebagian warga di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) berada dalam situasi yang penuh kekhawatiran.

Dalam kondisi tersebut, kebutuhan paling mendasar menjadi sangat berarti, mulai dari makanan, air minum, obat-obatan, tempat berteduh, hingga penerangan di malam hari.

Di tengah situasi darurat tersebut, Pertamina Patra Niaga bergerak memastikan dua hal tetap berjalan.

Yakni masyarakat terdampak memperoleh bantuan yang dibutuhkan dan ketersediaan energi tetap terjaga untuk mendukung aktivitas masyarakat serta penanganan keadaan darurat.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan bahwa melalui program Pertamina Peduli, Pertamina Patra Niaga segera menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa.

“Tim Pertamina Patra Niaga di wilayah terdampak memberikan informasi kebutuhan bantuan dan per hari ini (15/8) kami telah mengirimkan bantuan tersebut. Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa makanan, tetapi juga berbagai kebutuhan dasar yang dibutuhkan masyarakat," ujar Kitty.

Penyaluran bantuan tahap pertama telah dilaksanakan pada Sabtu (15/8) dan hingga kini masih terus berlangsung.

Sampai saat ini, bantuan telah menjangkau sekitar 422 penerima manfaat. Bantuan yang disalurkan meliputi lebih dari 250 paket makanan siap santap, 100 dus air mineral, 20 dus biskuit, 15 dus roti, dan 20 dus susu UHT.

Selain kebutuhan pangan, Pertamina Patra Niaga juga menyalurkan berbagai perlengkapan kesehatan dan kebersihan untuk membantu masyarakat selama masa tanggap darurat.

Antara lain paracetamol, obat diare, vitamin, minyak kayu putih, pampers, pembalut wanita, sabun mandi, serta tisu basah.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Produsen Makanan Instan Gandeng PMI Distribusikan Bantuan untuk Korban Bencana di Indonesia - Image
Bisnis

Produsen Makanan Instan Gandeng PMI Distribusikan Bantuan untuk Korban Bencana di Indonesia

Rabu, 25 Februari 2026 | 04.21 WIB

Pertamina Patra Niaga Pastikan Penyaluran BBM dan LPG Tetap Berjalan Pascagempa Flores - Image
Energi

Pertamina Patra Niaga Pastikan Penyaluran BBM dan LPG Tetap Berjalan Pascagempa Flores

Minggu, 16 Agustus 2026 | 21.50 WIB

Flores NTT Diguncang Gempa, Kepala BNPB Instruksikan 8 Aksi Cepat Ini - Image
Nasional

Flores NTT Diguncang Gempa, Kepala BNPB Instruksikan 8 Aksi Cepat Ini

Minggu, 16 Agustus 2026 | 21.38 WIB

Terpopuler

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan - Image
1

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

2

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

3

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

4

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya

9

Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar

10

5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore