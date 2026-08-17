Floating Barge Dapat Jadi Strategi Pertamina Distribusikan BBM dan LPG di NTT Pascagempa

Tim SAR mengevakuasi puing-puing yang hancur akibat gempa yang mengguncang NTT pada Sabtu (15/8/2026). (Dok. Basarnas via Bakom)
JawaPos.com - Sejumlah infratruktur mengalami kerusakan akibat gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8).
Kerusakan itu seperti pelabuhan dan jembatan. Dua jenis objek vital itu berpotensi menghambat mobilitas serta distribusi energi ke wilayah terdampak.
Namun demikian, Pertamina dapat menyiapkan sejumlah skema dalam pendistribusian. Yakni, Reguler, Alternative, and Emergency. Ketiga skema itu merupakan pola atau strategi pengaturan suplai dan distribusi energi, baik BBM maupun LPG yang disiapkan untuk kondisi normal, pengalihan jalur alternatif, hingga situasi darurat atau kebencanaan, agar dapat menjangkau masyarakat.
Pengamat energi Hadi Ismoyo menyebut, salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan dalam pendistribusian BBM dan LPG yakni dengan pemanfaatan floating barge atau tongkang sebagai pelabuhan darurat.
“Solusinya adalah menggunakan floating barge atau tongkang untuk dijadikan pelabuhan darurat. Kemudian dengan menggunakan drone mengangkat BBM dan LPG ke SPBU dan pangkalan-pangkalan LPG. Teknologi seperti ini sudah banyak digunakan di China dalam mitigasi bencana,” jelas Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (Sekjen IATMI) pada Senin (17/8).
Hadi menilai kesinambungan pasokan energi menjadi sangat penting. Karena, Pertamina memiliki mandat publik untuk menyalurkan BBM dan LPG kepada masyarakat. Dalam situasi bencana, akses energi bagi masyarakat harus tetap menjadi prioritas.
"Dalam masa peringatan kemerdekaan ini, jangan sampai mereka tidak mendapat akses energi, no matter cost yang harus ditanggung Pertamina. Itulah artinya merdeka bagi rakyat kecil,” tegasnya.
Sebelumnya, Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, Pertamina terus memastikan distribusi energi tetap berjalan meski sejumlah wilayah menghadapi kendala akses transportasi akibat gempa.
Pertamina menyiapkan jalur distribusi alternatif dan berkoordinasi dengan pemerintah serta berbagai pihak untuk menjaga kelancaran pasokan.
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Jawa Pos
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