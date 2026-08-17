Prabowo-Gibran Saksikan Pawai Karnaval Kemerdekaan di Monas

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyaksikan pawai "Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara" dalam rangkaian perayaan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Senin malam.

Presiden tiba di sisi selatan Monas menggunakan kendaraan Maung sekitar pukul 19.15 WIB, sedangkan Wakil Presiden Gibran tiba lebih dahulu sekitar pukul 18.45 WIB. Prabowo yang mengenakan beskap berwarna cokelat dan kopiah hitam kemudian menuju mimbar kehormatan bersama Gibran.

Turut mendampingi Presiden antara lain Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan pagelaran "Sabang-Merauke Hanya Indonesia yang Punya" yang menampilkan tarian Nusantara dan pertunjukan musik oleh puluhan putra-putri dengan pakaian adat dari berbagai daerah.

Parade karnaval kemudian dibuka dengan penampilan Genderang Suling Canka Praditya Wiratama Universitas Pertahanan. Sebanyak 200 personel membawakan lagu "Maju Tak Gentar" saat melintas di hadapan Presiden.

Prabowo berdiri dan memberikan penghormatan ketika rombongan tersebut melintas di depan mimbar kehormatan. Karnaval dilanjutkan dengan parade kendaraan hias dari berbagai kementerian dan lembaga yang menampilkan program prioritas pemerintah.

Program tersebut antara lain swasembada pangan dan energi, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Merah Putih, serta Program Tiga Juta Rumah.