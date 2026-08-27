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Andika Rachmansyah
Jumat, 28 Agustus 2026 | 03.31 WIB

Cuma Beda 5 Detik, Pasutri Semarang Berhasil Dapat Tiket Merdeka Run

Pasutri asal Semarang rela ambil cuti demi Merdeka Run 2026. Mereka berhasil mendapatkan tiket setelah ikut war dengan selisih 5 detik. (Dok. Kemenpora) - Image

Pasutri asal Semarang rela ambil cuti demi Merdeka Run 2026. Mereka berhasil mendapatkan tiket setelah ikut war dengan selisih 5 detik. (Dok. Kemenpora)

JawaPos.com - Rianto (45) dan Vaneza (30), pasangan suami istri asal Semarang, Jawa Tengah, rela mengambil cuti demi mengikuti Merdeka Run 2026 di Jakarta. Keduanya bahkan harus mengikuti war tiket secara bersamaan dan berhasil mendapatkan slot dengan selisih waktu hanya lima hingga sepuluh detik.

Bagi Rianto, kesempatan mengikuti Merdeka Run 2026 tidak ingin kembali terlewat setelah sebelumnya gagal mendapatkan tiket untuk mengikuti Upacara Peringatan Kemerdekaan RI. Pengalaman tersebut membuat dirinya dan Vaneza menyiapkan strategi khusus ketika pendaftaran lomba dibuka secara online.

“Kemarin pas upacara kami tidak dapat tiketnya saat war. Nah, pas tahu ada Merdeka Run, kami bertekad harus dapat,” kata Rian dalam keterangan Kemenpora, Jakarta, Kamis (27/8).

Rian bahkan sudah bersiap 30 menit sebelum pendaftaran Merdeka Run 2026 dibuka pada Rabu (12/8/2026) pukul 17.00 WIB. Ia terus memperbarui halaman pendaftaran hingga waktu yang ditentukan.

Begitu tepat pukul 17.00 WIB, Rian dan Vaneza langsung mendaftar secara bersamaan meski berada di lokasi berbeda. Hasilnya, keduanya sama-sama berhasil mengamankan tiket.

“Saya dapat, dan tidak lama istri juga dapat. Cuma beda lima sampai sepuluh detik,” ujar Rian.

Vaneza juga merasakan ketegangan yang sama saat mengikuti perburuan tiket tersebut. Ia harus tetap fokus di tengah aktivitasnya di area publik demi memastikan kesempatan mengikuti Merdeka Run 2026 tidak kembali terlewat.

“Begitu jam 16.59 WIB, saya fokus ikut war tiket. Pokoknya kami sudah janjian jam lima sore harus standby,” tuturnya.

Setelah tiket berada di tangan, pasangan tersebut langsung mengurus cuti kerja untuk bisa berangkat ke Jakarta. Setibanya di Ibu Kota, keduanya tidak hanya bersiap mengikuti lomba, tetapi juga menyempatkan diri meninjau rute di sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk mengetahui gambaran titik awal hingga garis finis Merdeka Run 2026. Langkah itu menjadi bagian dari persiapan mereka sebelum turun langsung pada hari perlombaan.

Editor: Hendra
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Sumber: Kemenpora
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