Hadiri Upacara HUT Ke-81 RI di Istana, GP Ansor Tegaskan Dukungan terhadap Pemerintahan Prabowo

JawaPos.com - Semangat kebangsaan dan penghormatan terhadap sejarah perjuangan Indonesia menjadi bagian penting dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Rangga Afianto hadir langsung dalam upacara peringatan detik-detik Proklamasi tersebut dengan mengenakan seragam organisasi berwarna hijau. Kehadirannya menjadi simbol bahwa perjuangan kebangsaan tidak berhenti ketika Proklamasi dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, tetapi terus berlanjut melalui peran generasi muda dalam menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan.

Rangga menegaskan, GP Ansor menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai bagian utama dari perjuangan organisasi. Karena itu, GP Ansor menyatakan dukungan terhadap program-program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih sepanjang ditujukan bagi kepentingan rakyat dan kemajuan Indonesia.

“GP Ansor tegas mendukung program-program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih. Dukungan ini merupakan bagian dari komitmen kebangsaan untuk bersama-sama membangun Indonesia, bukan sekadar dukungan secara simbolik, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata di tengah masyarakat,” ujar Rangga.

Menurut dia, organisasi kepemudaan memiliki tanggung jawab untuk menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus kekuatan masyarakat yang konstruktif. Kritik dan masukan tetap diperlukan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, namun pada saat yang sama pemuda harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.

“Pemuda harus berada di barisan pembangunan. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok. Ketika pemerintah memiliki program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat Indonesia, GP Ansor siap mengambil bagian untuk mengawal dan menyukseskannya,” katanya.

Rangga mengatakan, komitmen tersebut memiliki akar sejarah yang panjang. GP Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) merupakan bagian dari perjalanan warga Nahdlatul Ulama dalam menjaga eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran tersebut, kata dia, tidak berhenti pada satu periode sejarah. Dari masa sebelum kemerdekaan, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, hingga era pembangunan, kader Ansor dan Banser terus mengambil bagian sesuai dengan tantangan zamannya.

“Kalau dahulu perjuangannya adalah merebut dan mempertahankan kemerdekaan, maka hari ini perjuangan kita adalah mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Tantangan generasi muda sekarang adalah bagaimana memastikan Indonesia semakin kuat, maju, berdaulat, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat,” ujar Rangga.