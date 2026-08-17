Profil Savia Aulia, Sinden Cilik Disabilitas yang Tampil Memukau di Istana Merdeka

JawaPos.com - Sinden cilik Savia Aulia Rahmawati menjadi salah satu penampil yang berhasil mencuri perhatian dalam perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8). Dengan mengenakan kebaya putih dan bermodalkan suara merdunya, Savia tampil penuh percaya diri di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan para tamu undangan.

Savia Aulia tampil bersama sejumlah anak berbakat dari berbagai daerah dalam sebuah pagelaran seni. Salah satu penampilan yang paling mengundang perhatian terjadi ketika Savia dan anak-anak lainnya menyanyikan lagu Tanah Airku bersama penyanyi Shanna Shannon.

Momen tersebut berlangsung penuh haru. Lagu nasional yang dibawakan dengan penuh penghayatan membuat suasana di Istana Merdeka menjadi emosional. Sejumlah tamu undangan bahkan sampai terlihat meneteskan air mata ketika menyaksikan penampilan Savia dkk.

Di antara para penampil, sosok Savia menjadi sorotan tersendiri. Ia terlahir tanpa kaki kiri dan tangan kiri. Namun, keterbatasan fisik tersebut tidak menghalanginya untuk mengasah potensi dan bakat serta menunjukkan kemampuan bernyanyi dan menyinden di atas panggung bergengsi.

Penampilan Savia di Istana Merdeka sekaligus menjadi gambaran bagaimana bakat dan kepercayaan diri dapat melampaui keterbatasan. Dengan penuh semangat, ia membawakan lagu-lagu daerah dan nasional bersama anak-anak Indonesia lainnya.

Perjalanan Savia Aulia Menjadi Sinden Cilik Savia Aulia Rahmawati lahir di Tangerang pada 5 Desember 2011. Sejak kecil, dia sudah memiliki ketertarikan terhadap dunia tarik suara. Bernyanyi di hadapan keluarga maupun teman-temannya menjadi salah satu aktivitas yang sangat disukainya sejak usia dini.

Minat tersebut tumbuh dengan sangat baik mengingat ia berada di lingkungan keluarga yang dekat dengan budaya. Ibundanya berasal dari Yogyakarta, sedangkan sang ayah berasal dari Padang. Di rumah, Savia cukup akrab dengan lagu-lagu Jawa yang kemudian ikut membentuk ketertarikannya terhadap seni tradisional.

Kemampuan menyinden Savia bahkan banyak dipelajarinya secara otodidak. Ia mengasah kemampuannya dengan menonton berbagai tayangan di YouTube. Dari sana, Savia mempelajari sejumlah langgam dan tembang Jawa yang tidak mudah dibawakan oleh penyanyi seusianya.