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Ryandi Zahdomo
Senin, 17 Agustus 2026 | 17.16 WIB

Pesan Putra Sayuti Melik untuk Indonesia: Merdeka Itu Damai, Bukan Bermusuhan

Heru Baskoro, putra bungsu pengetik naskah proklamasi, Sayuti Melik, memberi pesan kemerdekaan yang dimaknai sebagai perdamaian abadi. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Heru Baskoro, putra bungsu pengetik naskah proklamasi, Sayuti Melik, memberi pesan kemerdekaan yang dimaknai sebagai perdamaian abadi. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com – Generasi perintis telah berjuang memerdekakan bangsa Indonesia, hingga sepenuhnya lepas dari belenggu penjajahan bangsa asing.

Maka setelah kemerdekaan itu berhasil diraih, tugas generasi selanjutnya lebih berat, karena merekalah yang harus merawat Indonesia yang telah merdeka dari penjajahan di tahun-tahun ke depan.

Heru Baskoro, Putra bungsu dari sosok perintis kemerdekaan sekaligus pengetik naskah proklamasi, Sayuti Melik, mengamini tugas itu.

Menurut dia, inti mendasar dari kemerdekaan suatu bangsa bukan sebatas terbebas dari cengkeraman penjajah, melainkan hadirnya kedamaian sejati serta semangat gotong royong antarmanusia dan antarnegara.

"Merdeka itu artinya negara yang tidak terjajah, aman, saling bantu-membantu dengan negara lain. Jadi era peperangan mudah-mudahan sudah tidak ada. Karena merdeka itu damai," ujar Heru saat berbincang dengan JawaPos.com, Jumat (13/8).

Perdamaian itu juga termaktub dalam naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Frasa yang digunakan adalah Perdamaian Abadi, yang artinya tidak ada lagi permusuhan di antara sesama manusia di manapun ia berada, selamanya.

Pria 84 tahun itu adalah salah satu generasi yang lahir di sekitar tahun kemerdekaan. Ia lahir di Semarang pada 1 Juni 1942, putra bungsu Sayuti Melik dan tokoh pers Indonesia, SK Trimurti.

Heru saat ini tinggal di sebuah kamar di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi milik Kementerian Sosial.

Sebelum mendapat fasilitasi dari pemerintah, Heru bersama sang istri sempat menyewa rumah kontrakan sempit dengan biaya Rp 560.000 per bulan.

Editor: Bayu Putra
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