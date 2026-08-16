Rayakan Kemerdekaan, Pegiat Lingkungan dan UMKM Gresik Kibarkan Bendera Raksasa

JawaPos.com - Semangat warga Gresik memperingati Hari Kemerdekaan turut ditunjukkan para pegiat lingkungan dan pelaku UMKM. Di kawasan bazar kuliner Tanatuju, Ngargosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, mereka mengibarkan bendera merah putih raksasa berukuran 15 x 9 meter di ketinggian 150 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Kegiatan tersebut diinisiasi komunitas Earth Hour (EH) Gresik bersama para pegiat UMKM di kawasan Tanatuju. Selain pengibaran bendera, mereka juga menggelar prosesi upacara pada Sabtu (15/8).

”Kegiatan ini merupakan salah satu wujud kecintaan kami sebagai warga negara Indonesia dalam momentum Hari Kemerdekaan,” kata Koordinator EH Gresik M Zubaidi.

Para pelaku UMKM di Tanatuju turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Owner Diarta Kopi, Yudhi Dwi Anggoro, mengapresiasi antusiasme para pelaku UMKM dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan.

”Alhamdulillah, semangat pelaku UMKM di Tanatuju untuk mengisi kemerdekaan begitu luar biasa,” kata Yudhi.

Tokoh masyarakat setempat, H. Effendi, menilai kegiatan tersebut menunjukkan tingginya semangat pelaku UMKM untuk mengisi Hari Kemerdekaan.