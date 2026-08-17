Profil Dandim Semarang Kolonel Priyo Handoyo, Komandan Upacara HUT ke-81 RI

JawaPos.com - Dandim 0733/Semarang Kolonel Infanteri Priyo Handoyo mendapat kepercayaan sebagai komandan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (17/8). Sebagai salah satu lulusan Akademi Militer (Akmil) 2003, Priyo bukan sosok sembarangan. Ini profil lengkapnya.

Tugas sebagai dandim di Semarang dilakoni oleh Kolonel Priyo dimulai pada 22 Agustus 2025. Tugasnya melakukan pembinaan teritorial di wilayah Kota Semarang. Termasuk berkoordinasi dan bersinergi dengan aparat lain dari berbagai unsur, baik pemerintah daerah, kepolisian, maupun instansi lainnya.

Sebelum bertugas sebagai dandim di Semarang, Priyo pernah bertugas sebagai Komandan Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 613/Raja Alam pada 2020-2022. Dari posisi itu, dia kemudian dipindahkan menjadi dandim di Bontang mulai 2022-2023. Sementara pada 2023-2025 dia bertugas sebagai perwira menengah Mabes TNI.

Persisi pada 22 Agustus 2025, Priyo mendapatkan kepercayaan menjadi dandim di Semarang. Sebagai salah satu perwira menengah terbaik Angkatan Darat, Priyo pernah bertugas dalam misi di wilayah Papua. Termasuk saat memimpin pasukannya melaksanakan operasi di wilayah Yambi.

Dalam tugas operasi tersebut, Priyo dan anak buahnya berhasil menangkap salah seorang tokoh kelompok bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) bernama Kopengga Enumbi alias Tamu Enumbi. Karena itu, mereka mendapat penghargaan khusus.

Di Kodim 0733/Semarang, Priyo Handoyo aktif menjalankan berbagai kegiatan kewilayahan. Salah satunya adalah Tentara Manunggal Membangun Desa (TMDD). Bukan hanya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, program itu juga memperkuat kerja sama antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat.

Melihat riwayat pendidikannya, Priyo pernah menempuh pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad). Kemudian punya gelar dari lembaga pendidikan non militer. Yakni gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) dan Magister Sains (M.Si.).