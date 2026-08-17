Profil Celine Olivia, Pembawa Baki Asal Kalbar di HUT Ke-81 RI

JawaPos.com - Tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang akan menjalankan tugas dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8), telah resmi ditetapkan.

Berdasarkan siaran pers Sekretariat Presiden, para putra-putri terbaik dari berbagai daerah di Indonesia tersebut tergabung dalam tim yang mengusung nama “Indonesia Berdaulat”.

Dalam formasi utama Paskibraka, tugas sebagai pembawa bendera Merah Putih dipercayakan kepada Celina Olivia Apriani Theo, perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Celina merupakan siswi SMK Negeri 5 Pontianak.

Sementara itu, posisi cadangan pembawa baki diisi oleh Eighteen Jeanette Hekboy, Paskibraka putri asal Nusa Tenggara Timur yang tercatat sebagai siswi SMA Negeri 1 Kupang.

Adapun Achmad Fachri Mubarok dari Provinsi Jambi dipercaya menjadi Komandan Kelompok 8. Ia merupakan pelajar SMKN 1 Kota Jambi.

Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada I Nyoman Harya Dhanurendra Darmamukti, perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Ia merupakan siswa SMAN 7 Banjarmasin.

Keempat anggota tersebut menjadi bagian dari formasi utama yang akan menjalankan tugas penting dalam prosesi pengibaran Sang Merah Putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka.

Profil Celina Olivia Apriani Theo

Celine Olivia Apriani Theo, siswi SMKN 5 Pontianak, terpilih sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tim Indonesia Berdaulat dalam Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Senin (17/8).