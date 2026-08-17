Tengah Malam di TMPNU Kalibata: Momen Presiden Prabowo Pimpin Ziarah Nasional HUT ke-81 RI

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta, Minggu (16/8) malam.

Momen khidmat menjelang peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI ini digelar sebagai bentuk penghormatan setinggi-tingginya atas jasa para pahlawan bangsa.

Presiden Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 23.45 WIB dengan mengenakan jas dan peci hitam serta dasi biru. Kedatangan Kepala Negara disambut langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

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Penghormatan Khidmat di Tugu Pahlawan

Rangkaian tradisi tahunan ini diawali dengan peletakan karangan bunga oleh Presiden Prabowo di Tugu TMPNU Kalibata. Setelah prosesi tersebut, Presiden memimpin momen mengheningkan cipta bersama seluruh peserta upacara.

"Marilah kita menundukkan kepala kita, mengenang jasa dan arwah para pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raganya untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta mulai," ucap Presiden Prabowo di lokasi upacara.

Usai mengheningkan cipta, Kepala Negara beserta jajaran peserta upacara memberikan penghormatan resmi kepada arwah para pahlawan.

Dihadiri Pejabat Tinggi Negara dan Unsur TNI-Polri

Upacara yang berlangsung penuh kekhidmatan ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan MPR RI, DPR RI, DPD RI, menteri dan wakil menteri, pimpinan lembaga pemerintah, unsur TNI dan Polri, hingga keluarga pahlawan.