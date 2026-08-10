Paspampres Kerahkan 1.147 Personel untuk Amankan Rangkaian HUT ke-81 RI

JawaPos.com - Menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menyiapkan 1.147 personel untuk mengamankan seluruh rangkaian acara. Komandan Paspampres Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha memeriksa secara langsung kesiapan ribuan pasukan tersebut dalam Apel Gelar Kesiapan Pasukan Satuan Tugas Pengamanan (Satgaspam) VVIP pada Senin (10/8).

Apel tersebut berlangsung di Lapangan Hitam Mako Paspampres. Tidak hanya ribuan personel, Paspampres turut mengerahkan sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista), termsuk perangkat operasional pengamanan VVIP. Kepada awak media, Edwin mengungkapkan bahwa ribuan personel Paspampres yang diterjunkan dalam beberapa Satgaspam.

Pasukan tersebut terbagi atas Satgaspam Apel Kehormatan dan Renungan Suci (AKRS) sebanyak 151 personel yang bertugas pada 14 Agustus, Sidang DPR/MPR pada 15 Agustus sebanyak 277 personel, dan pada 17 Agustus dalam Upacara Penaikan dan Penurunan Sang Saka Merah Putih sebanyak 294 personel. Selain itu, masih ada Satgaspam Acara Pesta Rakyat 205 personel, Tim Paskibraka 70 personel, dan Tim Pasukan Upacara 150 personel.

”Bagi Paspampres, keberhasilan bukan hanya ketika kita berhasil melumpuhkan ancaman, tetapi ketika ancaman itu sama sekali tidak pernah memiliki kesempatan untuk muncul. Itulah hakikat tugas pengamanan VVIP yang sesungguhnya,” kata Edwin.

Menurut jenderal bintang dua TNI AD tersebut, pengamanan dilakukan dengan melihat perkembangan karakteristik ancaman terkini yang tidak lagi hanya berupa tindakan fisik secara langsung, melainkan juga telah menggunakan teknologi drone, serangan siber, dan penyebaran informasi yang dapat memicu gangguan keamanan, hingga aksi individu maupun kelompok yang bergerak cepat dan sulit diprediksi.

Menurut Edwin, pengamanan VVIP harus dilakukan secara preventif dan proaktif dengan mengantisipasi setiap potensi ancaman sejak dini. Untuk itu, sejumlah alutsista turut dikerahkan. Seperti kendaraan taktis CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosive), kendaraan jammer, kendaraan kawal G500, kendaraan security G500, kendaraan P2 Komando, kendaraan Maung, serta motor kawal Goldwing.

Kemudian digerakkan juga alutsista lain seperti Senapan Caracal dan Senapan Dasan, ⁠SS1 V3 Croom, MP 7, berbagai macam pistol (G2 Combat, HK, Glock 17, Glock 19, Glock 43X, dan Sig Sauer), dan senjata Sniper SPR 3 Pindad serta Sniper AW. Selain itu, turut disiapkan satu kendaraan anti-drone Koopsudnas dan satu kendaraan Maung Artileri Pertahanan Udara.

”Keberhasilan kita sering kali tidak terlihat oleh masyarakat, namun justru di situlah profesionalisme Paspampres diuji. Kita bekerja dalam senyap, penuh kewaspadaan, dengan ketelitian, kecepatan, disiplin, dan koordinasi yang solid,” ujarnya.