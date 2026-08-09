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Antara
Minggu, 9 Agustus 2026 | 22.56 WIB

HUT ke-81 RI, Semua Transportasi Yang Dikelola DKI Jakarta Cuma Rp1

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan keterangan di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (9/8/2026). - Image

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan keterangan di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (9/8/2026).

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberlakukan tarif khusus transportasi hanya Rp1 sebagai kado khusus bagi masyarakat ibu kota dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2026.

"Semua transportasi pada tanggal 17 Agustus, yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta, bayarnya hanya Rp1 rupiah saja," kata Pramono di Bundaran HI, Jakarta, Minggu.

Menurut dia, kebijakan tersebut berlaku untuk semua transportasi milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dengan demikian, masyarakat dapat memanfaatkan layanan transportasi publik yang dikelola pemerintah daerah dengan tarif terjangkau pada momentum peringatan kemerdekaan.

Pemberlakuan tarif Rp1 itu menjadi bagian dari upaya menghadirkan kemeriahan peringatan HUT Kemerdekaan RI sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bepergian menggunakan transportasi publik.

Bagi warga Jakarta, kebijakan tersebut juga menjadi kesempatan untuk memanfaatkan transportasi umum dalam berbagai aktivitas pada hari kemerdekaan.

"Saya memutuskan untuk memberikan kado semua transportasi pada tanggal 17 Agustus yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta," ujar Pramono.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap warga ibu kota bisa hidup dengan nyaman, mudah dan bahagia dalam perayaan HUT ke-499 Jakarta. 

"Saya mengharapkan warga Jakarta hidup nyaman, mudah, dan bahagia," kata Pramono di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada 27 Juni 2026. 

Oleh sebab itu, kata dia, Pemprov DKI terus meningkatkan layanan transportasi umum, memprioritaskan penyelesaian persoalan sampah, mengurangi banjir, serta mempercepat pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. 

Senada dengan Pramono, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga mengatakan peringatan 500 tahun Jakarta pada 2027 menjadi momentum penting untuk mempersiapkan kota Jakarta menghadapi tantangan global.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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