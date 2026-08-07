KY Tetapkan 14 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MA, Siapa Saja?

Gedung Komisi Yudisial. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Komisi Yudisial (KY) menetapkan 14 nama yang lolos seleksi calon hakim di Mahkamah Agung (MA). Terdiri atas 11 calon hakim agung, dua calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM), serta satu calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Seluruh nama tersebut akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjalani proses persetujuan.
Wakil Ketua KY Desmihardi mengatakan, keputusan tersebut diambil dalam Rapat Pleno Komisi Yudisial yang digelar di Gedung KY, Jakarta Pusat, Jumat (7/8).
"Penetapan kelulusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno KY, Jumat (7/8) sore di Gedung KY, Jakarta Pusat," kata Wakil Ketua KY, Desmihardi.
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Sebanyak 14 kandidat yang diusulkan terdiri atas empat calon hakim agung Kamar Pidana, dua calon hakim agung Kamar Perdata, dua calon hakim agung Kamar Agama, tiga calon hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Khusus Pajak, dua calon hakim ad hoc HAM di MA, serta satu calon hakim ad hoc Tipikor di MA.
Desmihardi menjelaskan, seluruh peserta yang dinyatakan lulus telah melalui rangkaian seleksi secara bertahap.
Mulai dari pemeriksaan administrasi, uji kualitas, tes kesehatan, penilaian kepribadian, hingga wawancara terbuka.
Ia menambahkan, daftar peserta yang dinyatakan lolos telah dituangkan dalam Pengumuman Nomor: 12/PENG/PIM/RH.01.06/08/2026 tentang Kelulusan Seleksi Calon Hakim Agung RI Tahun 2026.
"Keputusan Komisi Yudisial bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat," tegas Desmihardi.
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Anggota KY sekaligus Juru Bicara Anita Kadir mengungkapkan, proses penetapan kelulusan tahun ini berlangsung dinamis karena adanya perbedaan pandangan di antara para komisioner.
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