KBPBI Sambut Komitmen Kapolri Jembatani Aspirasi Buruh dalam Revisi RUU Ketenagakerjaan

JawaPos.com - Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) mengapresiasi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang membuka ruang dialog untuk mendengarkan aspirasi buruh terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Pertemuan berlangsung di Kantor Sekretariat Bersama KBPBI, Jakarta, Jumat (7/8).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sekaligus perwakilan KBPBI, Andi Gani Nena Wea, menilai dialog tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah, Polri, dan organisasi buruh dalam mencari solusi terhadap substansi RUU Ketenagakerjaan.

“Kami berterima kasih atas kehadiran Pak Kapolri yang berdialog dengan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia. Pak Kapolri mendengarkan langsung aspirasi kami terkait materi RUU Ketenagakerjaan. Kami berharap pembahasan undang-undang ini dapat berjalan dengan baik dan mampu merangkul seluruh stakeholder yang berkepentingan,” ujar Andi Gani.

Menurut Andi Gani, KBPBI akan terus mengedepankan jalur diplomasi dan dialog dalam mengawal pembahasan RUU Ketenagakerjaan bersama DPR dan pemerintah.

Ia menilai komunikasi yang telah terjalin menjadi modal penting untuk menghasilkan regulasi yang mampu memberikan perlindungan kepada pekerja sekaligus menjaga iklim investasi.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kapolri menyatakan Polri siap mendukung terwujudnya komunikasi yang konstruktif di antara seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, berbagai persoalan ketenagakerjaan perlu diselesaikan melalui dialog agar menghasilkan regulasi yang berimbang.

“Kami akan membantu menjadi jembatan untuk menyampaikan poin-poin yang kemudian kita harapkan bisa diselesaikan oleh rekan-rekan buruh bersama-sama dengan tim yang ada di DPR, sehingga menjadi satu kesepakatan dalam revisi undang-undang yang isinya menghadirkan keseimbangan antara teman-teman pengusaha, teman-teman buruh, dan peran pengawas agar keseimbangan ini tetap terjaga,” kata Kapolri.

Kapolri mengatakan proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan perlu dikawal bersama secara bertanggung jawab. Ia mengakui buruh memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, namun mengingatkan agar seluruh proses dilakukan secara tertib dan damai.

“Saya sangat memahami kalau teman-teman buruh akan turun untuk mengawal ketat proses ini. Namun saya selalu ingatkan, tolong laksanakan semuanya secara terukur dan jaga ketertiban. Kita ingin Indonesia tetap terjaga dan cita-cita bersama menuju Indonesia Emas 2045 dapat tercapai,” ujar Kapolri.