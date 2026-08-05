Banyak Video Demo Beredar di Medsos, Menko Polkam Djamari Chaniago: Itu Hoax, Terjadi di Masa Lalu

JawaPos.com - Peredaran video aksi demo pada akun-akun media sosial (medsos) turut menjadi atensi pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menyampaikan bahwa video-video itu hoax serta daur ulang aksi lama.

Kepada awak media, Djamari menegaskan bahwa video yang beredar di media sosial adalah hoax. Dia memastikan saat ini tidak terjadi aksi demo di seluruh wilayah Indonesia. Video-video itu sangat mungkin adalah peristiwa lama yang diunggah ulang.

”Video itu saya nyatakan tidak benar. Tidak ada di wilayah Indonesia, di tanah air kita (terjadi aksi demo), ada hoaks-hoaks yang seperti itu. Mungkin itu terjadi pada masa lalu. Pada saat sekarang ini, ke depan, tidak ada,” ujarnya.

Menurut Djamari, pemerintah bersama instansi terkait seperti Polri, TNI, dan Badan Intelijen Negara (BIN) telah memantau informasi yang beredar di medsos. Dia memastikan saat ini tidak ada aksi unjuk rasa seperti dalam video yang beredar luas belakangan ini.

”Sama sekali tidak ada (demo saat ini), sama sekali tidak kami temukan itu,” kata dia menegaskan.

Djamari menyampaikan bahwa kondisi dan situasi di Indonesia saat ini dalam keadaan mantap dan terkendali. Dia menyebut, tidak perlu ada yang terlalu dikhawatirkan. Termasuk isu-isu yang beredar terkait dengan aksi demo dan kerusuhan Agustus tahun ini.

”Situasi dalam negeri sangat-sangat mantap dan perkembangan semua yang terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua, kendali panglima, kendali kapolri, kendali BIN,” kata dia kepada awak media.

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Kepada awak media, Djamari tidak menampik, berita, kabar, dan informasi yang beredar di media sosial (medsos) bisa membuat masyarakat khawatir. Namun, banyak hoax bertebaran. Termasuk soal aksi demo. Dia menyebutkan bahwa belum ada informasi demo Agustus.

Untuk itu, Djamari mengajak masyarakat tetap tenang. Tidak terpengaruh oleh kabar-kabar hoax. Apalagi informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dia percaya, masyarakat Indonesia saat ini sudah dapat memilih dan memilah kabar-kabar yang tidak benar tersebut.