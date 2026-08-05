Kumpulkan Kapolri Hingga Panglima TNI, Menko Polkam Pastikan Keadaan Mantap Terkendali 

Menko Polkam Djamari Chaniago bersama kapolri, panglima TNI, jaksa agung, dan kepalaBIN menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta terkait dengan situasi kamtibmas Agustus 2026. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)
JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengumpulkan kapolri, panglima TNI, jaksa agung, hingga kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada Rabu (5/8). Dia menegaskan bahwa kondisi dan situasi di Indonesia saat ini dalam keadaan mantap dan terkendali.
Keterangan itu disampaikan oleh Djamari usai melakukan pertemuan singkat dengan para pejabat tinggi negara tersebut. Dia memastikan bahwa tidak perlu ada yang terlalu dikhawatirkan. Termasuk isu-isu yang beredar terkait dengan aksi demo dan kerusuhan Agustus tahun ini.
”Situasi dalam negeri sangat-sangat mantap dan perkembangan semua yang terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua, kendali panglima, kendali kapolri, kendali BIN,” kata dia kepada awak media.
Djamari tidak menampik, berita, kabar, dan informasi yang beredar di media sosial (medsos) bisa membuat masyarakat khawatir. Namun, banyak hoax bertebaran. Termasuk soal aksi demo. Dia menyebutkan bahwa belum ada informasi demo Agustus.
Untuk itu, Djamari mengajak masyarakat tetap tenang. Tidak terpengaruh oleh kabar-kabar hoax. Apalagi informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dia percaya, masyarakat Indonesia saat ini sudah dapat memilih dan memilah kabar-kabar yang tidak benar tersebut.
”Tidak terjadi sesuatu yang diduga, diperkirakan, bahkan digulirkan yang akan membuat kekhawatiran pada masyarakat kita. Rupanya masyarakat kita sudah mempunyai kemampuan untuk menghadapi hal semacam itu,” ucap dia.
Kondisi tersebut, lanjut Djamari, akan terus dipertahankan oleh pemerintah bersama aparat keamanan. Baik dari Polri maupun TNI. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kondusifitas Indonesia. Sehingga langkah-langkah yang perlu dilakukan tetap berjalan.
”Kami bersama-sama hadir di sini adalah untuk meyakinkan kepada masyarakat kita bahwa kami menjaga kondisi dalam keadaan yang sangat menguntungkan kita semua,” imbuhnya.
Terlebih, lanjut Djamari, saat ini seluruh masyarakat Indonesia sedang menantikan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia yang akan berlangsung pada 17 Agustus mendatang. Untuk itu, dia juga mengajak semua pihak ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
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