Datangi Mabes TNI, Kapolri dan Jajaran Silaturahmi dan Koordinasi dengan Panglima TNI

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah jenderal Polri mendatangi Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim), pada Senin (13/7). Kedatangan mereka untuk bersilaturahmi dan berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan jajarannya.

Sigit menyampaikan bahwa kedatangan dirinya bersama sejumlah perwira tinggi (pati) Polri ke Mabes TNI atas instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, TNI dan Polri harus memperkuat sinergi serta soliditas untuk memastikan keamanan dan menjaga kedaulatan Indonesia.

”Itu adalah kunci utama agar negara kita sebagaimana apa yang diharapkan oleh bapak presiden, terus bisa menjalankan program-program kebijakan dari bapak presiden. Dan itu semuanya bisa berjalan kalau TNI dan Polri solid,” terang dia kepada awak media pada Senin (13/7).

Jenderal bintang empat Polri itu menyatakan bahwa soliditas dan sinergi Polri dengan TNI harus terus dijaga karena ada pihak-pihak yang menginginkan kedua institusi tersebut terpecah-belah. Meski tidak menjelaskan secara terperinci, dia memastikan seluruh jajaran TNI dan Polri selalu solid.

”Jadi, di kesempatan ini tentunya kami bersama para pejabat utama dalam hal ini akan terus meningkatkan sinergitas, soliditas dengan TNI. Dan tentunya terkait dengan hal-hal yang mungkin harus dibicarakan, harus dikomunikasikan karena ada hal-hal yang mungkin berusaha untuk memecah belah TNI-Polri,” terang dia.

Sigit memastikan, para pejabat di kepolisian terbuka untuk berkomunikasi dan berkoordinasi. Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa seluruh jajarannya terus melakukan penguatan sinergitas dan soliditas TNI-Polri dalam rangka mengawal serta menjaga NKRI dan seluruh program presiden.

”Kami sudah perintahkan kepada para kapolda dan kapolres untuk sama-sama menindaklanjuti arahan bapak panglima untuk juga menjaga sinergitas dan soliditas sehingga NKRI ini bisa kita jaga bersama, seluruh program bapak presiden bisa kita kawal untuk menuju Indonesia Maju,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut seluruh pejabat utama TNI hadir secara langsung, termasuk diantaranya para kepala staf. Pembahasan yang dilakukan tidak lain adalah silaturahmi kedua institusi.