Panglima TNI Pastikan TNI Dukung Target Presiden Prabowo untuk Swasembada Beras

JawaPos.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melaporkan, pendampingan TNI Angkatan Darat terhadap sektor pertanian telah berkontribusi terhadap pencapaian target produksi beras nasional 2026.

Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto saat panen raya terintegrasi tebu, padi, dan kedelai, di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur.

"Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras, atau telah mendukung 55,24 persen target produksi beras nasional tahun 2026,” kata Jenderal Agus Subiyanto.

Sementara itu, untuk panen pada Juli 2026, TNI AD mendampingi panen padi di lahan seluas 479.659 hektar. Menurutnya, upaya yang dilakukan TNI ini untuk memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor.

Dia menjelaskan, sinergi TNI bersama pemerintah, BUMN, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung upaya mewujudkan swasembada pangan nasional.

“Panen raya ini adalah bukti nyata TNI hadir memperkuat kemandirian pangan dan memajukan perekonomian bangsa sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” kata dia.

Keberhasilan yang dicapai TNI dalam menjaga ketahanan pangan nasional mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo. Untuk itu, Prabowo meminta keterlibatan TNI dan Polri di tengah petani dan nelayan demi ketahanan pangan Indonesia tidak dipersoalkan.

"Sudah enggak usah terlalu apa lah ini, prosedur ini apa, kenapa tentara ikut di sawah, kenapa polisi ikut nanam jagung," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, kondisi yang terjadi di Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan negara lain. Prabowo juga mengingatkan bahwa TNI dan Polri punya tugas menyelesaikan masalah-masalah yang dialami rakyat.