Resmi Sandang Bintang 2, Panglima TNI Tugaskan Laksma Donny Suharto Fokus Urus Misi Kemanusiaan

JawaPos.com - Di antara ratusan perwira tinggi (pati) TNI yang mendapat kenaikan pangkat pada Kamis (9/7), ada nama Laksamana Muda TNI Donny Suharto. Salah satu lulusan terbaik Akademi Angkatan Laut (AAL) 1996 tersebut kini mendapat penugasan dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto untuk fokus mengurus misi kemanusiaan.

Dari jabatan Kepala Pusat Kerja Sama Internasional (Puskersin) TNI, kini Donny menduduki posisi pati staf ahli tingkat III bidang bantuan kemanusiaan panglima TNI. Jabatan tersebut sekaligus menjadi promosi bagi Donny yang sebelumnya berpangkat laksamana pertama. Kenaikan pangkat tersebut dikukuhkan melalui Laporan Korps Kenaikan Pangkat Pati TNI di Mabes TNI, Jakarta Timur (Jaktim).

Dalam acara yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal TNI Laksamana Madya TNI Hersan tersebut, total ada sebanyak 105 pati dari 3 matra TNI yang mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi. Dengan pangkat dan jabatan baru, Donny resmi menapakan kaki pada medan penugasan baru. Dari ranah diplomasi militer menuju ruang strategis yang berfokus pada misi kemanusiaan TNI.

”Dengan segala kerendahan hati, kami mohon doa dan restu agar senantiasa dapat menjalankan tugas dengan amanah dan menjadi berkah bagi sesama,” kata dia dikutip pada Jumat (10/7).

Penugasan baru dijalani oleh Donny dengan landasan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/486/III/2026 tertanggal 31 Maret 2026. Sebelum resmi menjadi pati bintang dua TNI AL, dia sudah lebih dulu melakukan serah terima jabatan kepala Puskersin TNI pada Kamis, 21 Mei 2026. Dalam acara yang dipimpin Jenderal Agus itu, jabatan lamanya diserahkan kepada Kolonel Infanteri Perry Sandhi Sitompul.

Berdasar data riwayat penugasan, Donny lebih kurang 2 tahun mengemban tugas sebagai kepala Puskersin TNI. Amanah itu dia laksanakan dengan baik. Sehingga dalam pemindahan tugas kali ini, dia langsung mendapatkan promosi dari pati bintang satu menjadi pati bintang dua. Ruang penugasannya juga menjadi semakin luas.

Dalam dinamika pembinaan karier militer, capaian yang diraih oleh Donny merupakan lompatan karier yang cukup langka. Itu sekaligus menegaskan tingkat kepercayaan yang tinggi dari pimpinan dan institusi TNI. Dengan penugasan sebagai staf ahli tingkat III bidang bantuan kemanusiaan panglima TNI, lulusan Warfare and Strategy Course tahun 2022 itu bakal punya tugas yang spesifik.

Apalagi bila melihat cara kerja Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan diplomasi militer sebagai salah satu instrumen penting dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dalam konteks tersebut, pengalaman Donny di bidang kerja sama internasional menjadi modal penting untuk mendukung peran TNI yang semakin adaptif dan multidimensional.