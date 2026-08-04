Jumlah Penduduk Indonesia Sudah Tembus 290 Juta Jiwa

JawaPos.com - Jumlah penduduk Indonesia semakin banyak. Sampai pertengahan 2026, jumlah penduduk Indonesia tercatat sudah menembus angka 290,1 juta jiwa.

Angka tersebut diperoleh dari data terkini Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pertumbuhan angka penduduk itu terjadi seiring dengan bonus demografi. Sebab, hampir 7 dari 10 penduduk Indonesia saat ini berada dalam rentang usia produktif. Sehingga dapat menjadi modal strategis untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Dirjen Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi membeber data tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026.

Dikutip dari laman resmi Kemendagri, Teguh menyebutkan Data Kependudukan Bersih Semester I Tahun 2026.

”Jumlah penduduk Indonesia tercatat mencapai 290.125.073 jiwa, meningkat 1.809.984 jiwa dibandingkan Semester II Tahun 2025 yang berjumlah 288.315.089 jiwa,” kata dia.

Dari angka tersebut, jumlah penduduk laki-laki mencapai 146.402.289 jiwa atau 50,46 persen, sedangkan perempuan sebanyak 143.722.784 jiwa atau 49,54 persen.

Teguh menekankan bahwa Data Kependudukan Bersih bukan sekadar angka statistik tanpa jiwa.

”Di balik setiap angka terdapat gambaran nyata mengenai kondisi bangsa sekaligus dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan nasional yang tepat sasaran,” ujarnya.