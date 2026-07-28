Kemenkeu dan Kemendagri Pastikan Pendanaan Daerah Bencana dan Pembangunan Papua Tepat Sasaran

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, sepakat untuk memberikan dukungan bagi daerah terdampak bencana.

Purbaya mengatakan, Kemenkeu dan Kemendagri akan memastikan dukungan pendanaan bagi daerah yang terdampak bencana. Selain itu, pembangunan infrastruktur daerah, termasuk di Papua, akan diarahkan agar lebih tepat sasaran tanpa mengganggu kredibilitas fiskal.

“Pembangunan infrastruktur daerah dan Papua dirancang secara lebih tepat sasaran tanpa mengganggu kredibilitas fiskal. Dukungan Otonomi Khusus Papua tetap dipertahankan, sementara kebutuhan tambahan lainnya disusun melalui desain pendanaan yang efisien dan dipantau pelaksanaannya secara berkala,” ujar Purbaya dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (28/7).

Purbaya juga memberikan perhatian terhadap percepatan penyaluran anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Ia menyebut bahwa proses administrasi di sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) perlu segera diselesaikan agar pemulihan ekonomi serta pelayanan kepada masyarakat di wilayah terdampak dapat berlangsung lebih cepat.

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"Percepatan penyaluran anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar segera diselesaikan, khususnya bagi K/L yang masih dalam proses administrasi,” ujarnya.

Lanjutnya, ia menjelaskan bahwa terdapat beberapa KL yang akan menjadi prioritas percepatan. Pasalnya sejumlah KL tersebut sangat erat kaitanya dengan pemulihan ekonomi di masyarakat.