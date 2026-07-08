Prabowo dan PM India Narendra Modi Resmikan Kerja Sama Restorasi Candi Prambanan hingga 2036

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi secara resmi meluncurkan kerja sama konservasi dan restorasi Candi Prambanan yang akan berlangsung selama 10 tahun, mulai 2026 hingga 2036.

Peresmian kolaborasi tersebut dilakukan setelah kedua pemimpin meninjau langsung Kompleks Candi Prambanan, Rabu (7/7).

Dalam kesempatan itu, Prabowo dan Modi secara simbolis membuka plakat bertuliskan Indonesia-India Collaborative Cultural Heritage Conservation sebagai penanda dimulainya kerja sama kedua negara di bidang pelestarian warisan budaya.

Melalui program restorasi jangka panjang ini, pemerintah Indonesia dan India akan memprioritaskan pemugaran lebih dari 200 candi perwara yang berada di halaman kedua Kompleks Candi Prambanan. Sebagian besar bangunan tersebut hingga kini masih dalam kondisi berupa reruntuhan.

Prabowo mengatakan, Candi Prambanan merupakan simbol yang mencerminkan eratnya hubungan sejarah antara Indonesia dan India.

Menurutnya, kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia memiliki makna yang sangat penting.

“Candi Prambanan bukan hanya simbol kejayaan sejarah dan kebudayaan Indonesia, tapi juga menjadi pengingat akan kuatnya hubungan peradaban yang telah terjalin antara Indonesia dan India selama lebih dari 1.000 tahun,” ucap Prabowo.

Ia menegaskan, hubungan kedua negara tidak semata-mata dibangun melalui kerja sama di bidang politik, ekonomi, maupun pertahanan.

Ikatan Indonesia dan India juga tumbuh dari kesamaan nilai budaya, perkembangan ilmu pengetahuan, serta sikap saling menghormati yang telah diwariskan sejak lama.