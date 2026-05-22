Narendra Modi Kasih Permen Melody ke Giorgia Meloni, Videonya Viral di Media Sosial

JawaPos.com - Perdana Menteri India Narendra Modi kembali mencuri perhatian publik internasional saat membawa hadiah unik untuk Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dalam kunjungan diplomatiknya ke Roma.

Bukan barang mewah atau cendera mata resmi, Modi justru memberikan sebungkus permen Parle’s Melody, camilan legendaris India yang terkenal dengan slogan 'very, very chocolaty'.

Momen sederhana itu langsung viral setelah Meloni membagikan video kebersamaan mereka di media sosial.

Dalam unggahannya, Meloni menulis singkat, 'Thank you for the gift', sambil memperlihatkan dirinya dan Modi tertawa memegang bungkus permen tersebut.

Dalam video itu, Meloni terdengar berkata, "Perdana Menteri Modi membawa sebagai hadiah sebuah toffee yang sangat, sangat bagus," kata Meloni.

“Melody,” jawab PM Modi sambil tersenyum. "Melodi Jadi Simbol Kedekatan Modi dan Meloni," ucap Modi.

Hadiah sederhana itu bukan tanpa makna. Permen 'Melody' sengaja dipilih karena berkaitan dengan istilah viral 'Melody' gabungan nama Meloni dan Modi yang sejak beberapa waktu terakhir ramai digunakan netizen untuk menggambarkan chemistry hangat kedua pemimpin tersebut.

Istilah tersebut mulai populer setelah berbagai momen santai Modi dan Meloni di forum internasional tersebar luas di media sosial dan menjadi meme global. Salah satu yang paling ramai terjadi pada KTT G7 2025, ketika Meloni mengunggah video selfie bersama Modi dengan caption, 'Hello, from the Melodi team'.

Sejak saat itu, interaksi keduanya di berbagai forum dunia terus menarik perhatian publik dan menghasilkan jutaan tayangan di internet.