Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Jumat, 22 Mei 2026 | 20.39 WIB

Narendra Modi Kasih Permen Melody ke Giorgia Meloni, Videonya Viral di Media Sosial

Ilustrasi momen viral Narendra Modi dengan Georgia Meloni. (Mathrubhumi English) - Image

Ilustrasi momen viral Narendra Modi dengan Georgia Meloni. (Mathrubhumi English)

JawaPos.com - Perdana Menteri India Narendra Modi kembali mencuri perhatian publik internasional saat membawa hadiah unik untuk Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dalam kunjungan diplomatiknya ke Roma.

Bukan barang mewah atau cendera mata resmi, Modi justru memberikan sebungkus permen Parle’s Melody, camilan legendaris India yang terkenal dengan slogan 'very, very chocolaty'.

Momen sederhana itu langsung viral setelah Meloni membagikan video kebersamaan mereka di media sosial.

Dalam unggahannya, Meloni menulis singkat, 'Thank you for the gift', sambil memperlihatkan dirinya dan Modi tertawa memegang bungkus permen tersebut.

Dalam video itu, Meloni terdengar berkata, "Perdana Menteri Modi membawa sebagai hadiah sebuah toffee yang sangat, sangat bagus," kata Meloni.

“Melody,” jawab PM Modi sambil tersenyum. "Melodi Jadi Simbol Kedekatan Modi dan Meloni," ucap Modi.

Hadiah sederhana itu bukan tanpa makna. Permen 'Melody' sengaja dipilih karena berkaitan dengan istilah viral 'Melody' gabungan nama Meloni dan Modi yang sejak beberapa waktu terakhir ramai digunakan netizen untuk menggambarkan chemistry hangat kedua pemimpin tersebut.

Istilah tersebut mulai populer setelah berbagai momen santai Modi dan Meloni di forum internasional tersebar luas di media sosial dan menjadi meme global. Salah satu yang paling ramai terjadi pada KTT G7 2025, ketika Meloni mengunggah video selfie bersama Modi dengan caption, 'Hello, from the Melodi team'.

Sejak saat itu, interaksi keduanya di berbagai forum dunia terus menarik perhatian publik dan menghasilkan jutaan tayangan di internet.

Namun hubungan Modi dan Meloni tidak sekadar konten viral atau momen diplomasi simbolik. Di balik kedekatan personal itu, India dan Italia kini sedang memperkuat kemitraan strategis di berbagai sektor penting.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Pasukan PBB Italia Ganti Patung Yesus di Lebanon yang Dirusak Tentara Israel, PM Italia Giorgia Meloni Soroti Pesan Damai - Image
Internasional

Pasukan PBB Italia Ganti Patung Yesus di Lebanon yang Dirusak Tentara Israel, PM Italia Giorgia Meloni Soroti Pesan Damai

Jumat, 24 April 2026 | 16.50 WIB

Buntut Insiden Lebanon, Pemerintah Italia Resmi Bekukan Kerja Sama Pertahanan dengan Israel - Image
Internasional

Buntut Insiden Lebanon, Pemerintah Italia Resmi Bekukan Kerja Sama Pertahanan dengan Israel

Kamis, 16 April 2026 | 03.19 WIB

Tim Pemburu Begal Polda Metro Jaya Kembali Tangkap 6 Orang Tersangka yang Sempat Viral di Medsos - Image
Jabodetabek

Tim Pemburu Begal Polda Metro Jaya Kembali Tangkap 6 Orang Tersangka yang Sempat Viral di Medsos

Kamis, 21 Mei 2026 | 23.03 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong! - Image
1

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

2

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

3

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

4

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

5

10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!

6

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

7

Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen

8

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

9

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

10

Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore