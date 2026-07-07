Puan Sambut Kunjungan Narendra Modi di Gedung DPR, Tegaskan Hubungan Indonesia-India kian Erat

JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan hubungan bilateral antara Indonesia dan India terus mengalami penguatan.

Pernyataan itu disampaikan saat menyambut kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi, di Ruang Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7).

Kedatangan Narendra Modi di DPR turut disambut oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Turut hadir menyambut kunjungan tersebut di antaranya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

Dalam pidatonya, Puan menilai hubungan Indonesia dan India kini berada pada fase yang semakin kuat dan strategis. “Yang Mulia, kini hubungan Indonesia dan India semakin erat,” ucap Puan.

Menurut Puan, tahun ini menjadi momentum penting karena menandai 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan India. Ia menyebut salah satu tonggak penguatan hubungan tersebut adalah kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke India pada 2025.

Puan juga menyoroti posisi Indonesia dan India sebagai dua negara demokrasi besar yang memiliki kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas kawasan, khususnya di wilayah Samudra Hindia, di tengah tantangan geopolitik global yang terus berkembang.

“Kita adalah dua negara demokrasi besar, sesama kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks,” ujarnya.