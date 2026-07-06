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Antara
Senin, 6 Juli 2026 | 22.36 WIB

DPR Gelar Pertemuan dengan TikTok, Atasi Isu PHK terhadap Karyawan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah) bersama Menaker Yassierli (kanan) serta perwakilan TikTok saat memberi keterangan pers di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (6/7). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

 

 
 

JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menggelar pertemuan dengan perwakilan dari perusahaan platform digital TikTok, baik perwakilannya dari China maupun yang di Indonesia guna mengatasi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawannya di Indonesia.

Dasco mengungkapkan bahwa isu PHK tersebut banyak diperbincangkan di media sosial. Untuk itu, dia pun memfasilitasi pertemuan perwakilan TikTok dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Kami mengundang perwakilan dari baik TikTok di China maupun TikTok di perwakilan TikTok di Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia dan tadi juga sudah sama-sama dengan Bapak Menteri Tenaga Kerja (Menteri Ketenagakerjaan Yassierli)," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Dari pertemuan itu, menurut dia, TikTok menuturkan bahwa tidak ada PHK 100 persen terhadap pegawainya. Menurut dia, TikTok yang mengakuisisi Tokopedia tengah melakukan penataan internal perusahaan.

Selain itu, menurut dia, isu soal 1.250 pegawai yang di-PHK oleh TikTok juga tidak benar. Menurut dia, hanya ada sekitar 200 pegawai yang mengambil kompensasi atas terkait penataan internal itu.

"Ada juga yang sudah mengambil kompensasi, tetapi kemudian juga disalurkan di grup-grup anak TikTok gitu," kata Dasco.

Selain itu, menurut dia, tidak ada isu terkait pemindahan karyawan dari Indonesia untuk bekerja di China. Sebab, kata dia, pihak TikTok menanam investasi yang cukup besar di Indonesia. "Jadi memang Tokopedia itu kan diakuisisi oleh TikTok Shop yang juga banyak lini usaha," ucap Dasco. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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