Indonesia-India Sepakat Kerja Sama Program Rudal Strategis saat PM Narendra Modi di Jakarta

JawaPos.com - Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada 6-8 Juli 2026 menandai peningkatan kerja sama antara kedua negara.

Bersama Presiden Prabowo Subianto, Modi sepakat menjalin kemitraan dalam program rudal strategis. Kerja sama itu disepakati di tengah pertemuan antara Prabowo dengan Modi di Jakarta.

Berdasar informasi yang diterima oleh awak media, setidaknya ada 2 bidang utama kerja sama pertahanan dalam program tersebut. Pertama penandatanganan kontrak sistem pertahanan pesisir untuk rudal supersonik BrahMos.

Kesepakatan itu disaksikan langsung oleh CEO BrahMos Aerospace Jaiteerth Raghavendra Joshi dan perwakilan dari Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Sementara kesepakatan kedua adalah perjanjian kerja sama rudal udara ke udara antara perusahaan industri pertahanan (inhan) Indonesia, Republikorp, dengan Bharat Dynamics Limited (BDL).

Kerja sama tersebut diresmikan dengan disaksikan oleh Direktur Produksi BDL Cmde Sujay Kapoor dan Chairman Republikorp Norman Joesoef.

”Perjanjian ini menetapkan landasan bagi pengembangan bersama sistem rudal udara ke udara untuk mendukung armada pesawat tempur generasi saat ini maupun generasi masa depan Indonesia,” ungkap Norman dalam keterangan resmi pada Rabu (8/7).