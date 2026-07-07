Momentum Keakraban Gibran dan Puan Terekam saat Penyambutan PM India di DPR

Keakraban terlihat antara Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dengan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam momen penyambutan Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7). (dok. TV Parlemen)
JawaPos.com - Keakraban terlihat antara Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dengan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam momentum penyambutan Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7).
Tak hanya dengan PM India, keduanya turut mengobrol dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Mereka tampak akrab mengobrol di sela-sela penyambutan tamu kenegaraan.
Agenda itu juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto, serta sejumlah jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju. Agenda ini dilakukan setelah pertemuan bilateral antara PM India Narendra Modi dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan PM India Narendra Modi menyepakati penguatan kerja sama di bidang politik, keamanan, dan penanggulangan terorisme.
“PM Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara,” ujar Prabowo.
Di bidang politik, Prabowo dan Modi menyepakati perluasan kemitraan melalui peningkatan intensitas pertukaran kunjungan tingkat tinggi, koordinasi yang lebih erat dalam mekanisme konsultasi bilateral, serta penguatan kerja sama antarlembaga.
“Di bidang politik, kami sepakat untuk memperluas kemitraan melalui peningkatan intensitas pertukaran kunjungan tingkat tinggi koordinasi yang lebih erat pada mekanisme konsultasi bilateral dan, penguatan kerja sama antar lembaga termasuk lembaga think tank dan Parliamentary Friendship Groups yang baru dibentuk,” jelas Prabowo.
Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia dan India guna perkuat kerja sama dalam penanggulangan terorisme.
“Kami juga menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat kerja sama penanggulangan terorisme,” ucap Prabowo
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