Wapres Gibran Tinjau Pabrik Motor Listrik di Tangerang, Dukung Ekosistem EV Nasional

Wapres Gibran tinjau pabrik motor listrik di Tangerang. (Istimewa)
JawaPos.com - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau fasilitas produksi motor listrik United E-Motor Plant 3 di Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (26/6/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional, termasuk peningkatan kapasitas produksi, penggunaan komponen dalam negeri, serta layanan konversi sepeda motor berbahan bakar bensin menjadi motor listrik.
Wapres Tinjau Proses Produksi hingga Konversi Motor Listrik
Dalam kunjungannya, Gibran melihat langsung berbagai tahapan produksi motor listrik.
Mulai dari proses perakitan komponen, pengujian kualitas, hingga konversi sepeda motor berbahan bakar bensin menjadi kendaraan listrik.
Seluruh proses konversi dilakukan oleh tenaga kerja bersertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah menilai pengembangan layanan konversi menjadi salah satu langkah untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik sekaligus mendukung target pengurangan emisi karbon.
Kunjungan tersebut juga mencerminkan perhatian pemerintah terhadap perkembangan industri kendaraan listrik nasional yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir.
United E-Motor Plant 3 merupakan salah satu fasilitas produksi yang digunakan untuk memproduksi motor listrik sekaligus melayani konversi kendaraan berbahan bakar bensin menjadi motor listrik.
Selain meningkatkan kapasitas produksi, fasilitas ini juga diarahkan untuk mendukung penguatan rantai pasok industri kendaraan listrik melalui peningkatan penggunaan komponen lokal dan pengembangan teknologi.
Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD), Henry Mulyadi, mengatakan kunjungan Wakil Presiden menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus meningkatkan inovasi di sektor kendaraan listrik.
"Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mengembangkan teknologi kendaraan listrik, meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat penggunaan komponen dalam negeri, serta memperluas layanan konversi motor listrik agar semakin mudah diakses masyarakat," ujar Henry.
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