Gerindra Tanggapi Dukungan Jokowi soal Prabowo-Gibran Dua Periode: Fokus Bekerja Dulu

JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berlanjut hingga dua periode.

Prasetyo menegaskan, pemerintah saat ini belum membicarakan agenda politik terkait Pemilu 2029 mendatang. Menurutnya, perhatian utama Presiden Prabowo masih tertuju pada penyelesaian berbagai program dan persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Belum lah. Kalau mewakili pemerintah, mewakili Bapak Presiden, yang penting fokus bekerja dulu. Kita belum berpikir mengenai itu. Masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu menjelaskan, pemerintah masih dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius. Karena itu, seluruh energi pemerintah saat ini difokuskan untuk menuntaskan berbagai program prioritas.

Prasetyo menyebut, persoalan ketenagakerjaan, peningkatan kesejahteraan guru, penataan aparatur sipil negara (ASN), hingga agenda industrialisasi dan hilirisasi masih menjadi fokus utama pemerintahan.

"Masalah tenaga kerja masih banyak, kemudian teman-teman guru juga masih banyak yang harus kita tata, masalah ASN harus kita tata, masalah industrialisasi dan hilirisasi juga masih banyak yang harus kita selesaikan. Kita fokus ke situ dulu," jelasnya.

Adapun, dukungan terhadap Prabowo-Gibran dua periode dilontarkan oleh Ketua DPP PSI, Bestari Barus. Pernyataan itu disampaikan Bestari Barus usai menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada Kamis (18/6).

"Kepada kami, beliau menyampaikan kok bahwa kita itu diminta untuk mengawal Pak Prabowo-Gibran ini, bahkan ya, bahkan, bahkan sampai dua periode. Jadi nggak ada itu fitnahan, fitnahan tentang bakal ada dua matahari. Matahari gimana bisa dua? Ada-ada aja," ucap Bestari.

Bestari menyatakan, Jokowi juga menitipkan pesan agar seluruh pihak menjaga suasana yang harmonis, baik di internal maupun dalam kehidupan politik nasional. Selain itu, Jokowi meminta dukungan terhadap pemerintahan yang saat ini sedang berjalan.