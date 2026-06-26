Gerindra Tanggapi Dukungan Jokowi soal Prabowo-Gibran Dua Periode: Fokus Bekerja Dulu

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Prasetyo Hadi. (Istimewa)
JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berlanjut hingga dua periode.
Prasetyo menegaskan, pemerintah saat ini belum membicarakan agenda politik terkait Pemilu 2029 mendatang. Menurutnya, perhatian utama Presiden Prabowo masih tertuju pada penyelesaian berbagai program dan persoalan yang dihadapi masyarakat.
"Belum lah. Kalau mewakili pemerintah, mewakili Bapak Presiden, yang penting fokus bekerja dulu. Kita belum berpikir mengenai itu. Masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6).
Baca Juga:Akhir Bulan Penuh Kejutan! 4 Shio Ini Diramal Mendapat Rezeki Tak Terduga hingga Hadiah Mobil Baru
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu menjelaskan, pemerintah masih dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius. Karena itu, seluruh energi pemerintah saat ini difokuskan untuk menuntaskan berbagai program prioritas.
Prasetyo menyebut, persoalan ketenagakerjaan, peningkatan kesejahteraan guru, penataan aparatur sipil negara (ASN), hingga agenda industrialisasi dan hilirisasi masih menjadi fokus utama pemerintahan.
"Masalah tenaga kerja masih banyak, kemudian teman-teman guru juga masih banyak yang harus kita tata, masalah ASN harus kita tata, masalah industrialisasi dan hilirisasi juga masih banyak yang harus kita selesaikan. Kita fokus ke situ dulu," jelasnya.
Adapun, dukungan terhadap Prabowo-Gibran dua periode dilontarkan oleh Ketua DPP PSI, Bestari Barus. Pernyataan itu disampaikan Bestari Barus usai menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada Kamis (18/6).
"Kepada kami, beliau menyampaikan kok bahwa kita itu diminta untuk mengawal Pak Prabowo-Gibran ini, bahkan ya, bahkan, bahkan sampai dua periode. Jadi nggak ada itu fitnahan, fitnahan tentang bakal ada dua matahari. Matahari gimana bisa dua? Ada-ada aja," ucap Bestari.
Bestari menyatakan, Jokowi juga menitipkan pesan agar seluruh pihak menjaga suasana yang harmonis, baik di internal maupun dalam kehidupan politik nasional. Selain itu, Jokowi meminta dukungan terhadap pemerintahan yang saat ini sedang berjalan.
"Tadi pun saya dititip pesan ya, jaga keharmonisan di internal. Dan juga diingatkan untuk kawan-kawan dimana pun itu, mendukung pasangan Pak Prabowo-Gibran ini gitu," pungkasnya.
Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati
Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup
Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar
Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG
Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan