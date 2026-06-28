PDIP Tuding Blusukan Jokowi untuk Amankan Posisi Gibran-Kaesang di Pemilu 2029

JawaPos.com - PDI Perjuangan mengkritisi kegiatan blusukan yang dilakukan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu belakangan. Agenda tersebut dinilai tidak sekadar menemui masyarakat.

Politikus PDIP Guntur Romli menyebut aktivitas tersebut merupakan bagian dari strategi politik yang diarahkan untuk menghadapi Pemilu 2029.

Menurut dia, langkah tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat posisi politik anak-anak Jokowi pada kontestasi politik mendatang.

Khususnya Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi Wakil Presiden dan Kaesang Pangarep yang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Itu kampanye politik untuk 2029, buat pemenangan anak-anaknya dia. Gibran yang kemungkinan besar tidak bersama Prabowo lagi. Dan meloloskan PSI yang diketuai oleh Kaesang. Semua demi masa depan anak-anaknya, Jokowi harus kerja keras," kata Guntur kepada wartawan, Minggu (28/6).

Ia juga mengingatkan, saat masih menjadi kader PDIP, Jokowi memperoleh penugasan sebagai wali kota, gubernur, hingga presiden dengan tujuan melayani masyarakat.

Kini, peran politik Jokowi telah berubah dan lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Meski demikian, Guntur meyakini aktivitas politik Jokowi tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap PDIP.

Ia menilai, sejumlah tokoh yang belakangan mendekati Jokowi justru berasal dari partai lain, bukan dari internal PDIP.