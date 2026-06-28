Logo JawaPos
HomePolitik
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Minggu, 28 Juni 2026 | 16.42 WIB

PDIP Tuding Blusukan Jokowi untuk Amankan Posisi Gibran-Kaesang di Pemilu 2029

BERANGKAT DARI SOLO: Jokowi dengan kemeja gajah PSI bertolak ke Lampung pada Jumat pagi (26/6). (Dok. PSI) - Image

BERANGKAT DARI SOLO: Jokowi dengan kemeja gajah PSI bertolak ke Lampung pada Jumat pagi (26/6). (Dok. PSI)

JawaPos.com - PDI Perjuangan mengkritisi kegiatan blusukan yang dilakukan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu belakangan. Agenda tersebut dinilai tidak sekadar menemui masyarakat.

Politikus PDIP Guntur Romli menyebut aktivitas tersebut merupakan bagian dari strategi politik yang diarahkan untuk menghadapi Pemilu 2029.

Menurut dia, langkah tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat posisi politik anak-anak Jokowi pada kontestasi politik mendatang.

Khususnya Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi Wakil Presiden dan Kaesang Pangarep yang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).  

"Itu kampanye politik untuk 2029, buat pemenangan anak-anaknya dia. Gibran yang kemungkinan besar tidak bersama Prabowo lagi. Dan meloloskan PSI yang diketuai oleh Kaesang. Semua demi masa depan anak-anaknya, Jokowi harus kerja keras," kata Guntur kepada wartawan, Minggu (28/6).

Ia juga mengingatkan, saat masih menjadi kader PDIP, Jokowi memperoleh penugasan sebagai wali kota, gubernur, hingga presiden dengan tujuan melayani masyarakat.

Kini, peran politik Jokowi telah berubah dan lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Meski demikian, Guntur meyakini aktivitas politik Jokowi tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap PDIP.

Ia menilai, sejumlah tokoh yang belakangan mendekati Jokowi justru berasal dari partai lain, bukan dari internal PDIP.

"Buktinya orang-orang yang berhasil digaet bukan dari PDI Perjuangan tapi dari NasDem, Ahmad Ali, Bestari Barus, Rusdie Masse dan lain-lain, parpol-parpol lain yang mestinya harus lebih waspada. Dan juga untuk kepentingan Pilpres 2029 buat Gibran, bukan buat Prabowo. Karena dari pengalaman Jokowi sendiri, tidak ada namanya wapres yang sama di dua periode," cetusnya.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Jokowi Shalat Jumat di Masjid Rest Area Tol Lampung - Image
Berita Daerah

Jokowi Shalat Jumat di Masjid Rest Area Tol Lampung

Jumat, 26 Juni 2026 | 21.09 WIB

Kenakan Baju Berlogo PSI, Jokowi Blusukan ke Lampung - Image
Politik

Kenakan Baju Berlogo PSI, Jokowi Blusukan ke Lampung

Jumat, 26 Juni 2026 | 18.03 WIB

Nadiem Makarim Singgung Arahan Jokowi, Jaksa Dinilai Abaikan Fakta Sidang Dugaan Korupsi Chromebook - Image
Kasuistika

Nadiem Makarim Singgung Arahan Jokowi, Jaksa Dinilai Abaikan Fakta Sidang Dugaan Korupsi Chromebook

Selasa, 23 Juni 2026 | 20.28 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons - Image
1

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons

2

Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

4

Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang

5

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

6

Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal

7

Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

8

Prediksi Skor Senegal vs Irak di Piala Dunia 2026: Sadio Mane Jadi Kunci Kalahkan Singa Mesopotamia

9

Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!

10

Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore