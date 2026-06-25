2 Polisi di Jambi Dibacok OTK, Sahroni: Tindakan Brutal Wajib Dihukum Berat

Ilustrasi pembacokan. (Istimewa)

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengecam aksi penyerangan terhadap dua anggota Satlantas Polresta Jambi oleh orang tidak dikenal (OTK). Keduanya dibacok saat bertugas di kawasan Pasar Angso Duo, Kota Jambi.

Sahroni mengatakan, aksi pelaku kejahatan jalanan semakin mengerikan. Kondisi ini bisa menimbulkan ketakutan bagi masyarakat.

“Saat ini kita melihat kriminal jalanan semakin marak dan semakin brutal. Banyak tindakan yang sudah terlampau ekstrem dan di luar nalar," kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (25/6).

Bendahara Umum Partai NasDem ini meminta kepada Polri mengambil langkah tegas kepada pelaku. Dengan begitu bisa menimbulkan efek jera.

"Jangan sampai kita membiarkan pelaku kriminal merasa bisa bertindak sesuka hati, apalagi sampai berani menyerang aparat yang sedang menjalankan tugas. Jadi para pelaku wajib dihukum berat, apalagi mereka diduga dalam pengaruh narkoba,” imbuhnya.

Sahroni menyampaikan, pelru aca pencegaham agar kasus seperti ini tidak terulang. Aparat penegak hukum tidak boleh kalah dari pelaku kriminal.

“Pokoknya kasus ini harus diproses secara tegas agar menjadi pesan terbuka bahwa tidak ada satu pun pelaku kriminal yang bisa bertindak bebas, apalagi melawan aparat penegak hukum. Pada prinsipnya negara tidak akan kalah sedikit pun dari para pelaku kriminal. Ketegasan hukum inilah yang akan memberi rasa aman kepada masyarakat,” tandasnya.