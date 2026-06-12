Heboh Video ASN Jambi Pamer Gaji ke-13, Pemda Siapkan Sanksi Bila Terbukti Bersalah

Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kota Jambi viral di media sosial lantaran dianggap memamerkan gaji ke-13 yang baru diterima. (X: @blaugrana1O).
JawaPos.com - Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kota Jambi viral di media sosial lantaran dianggap memamerkan gaji ke-13 yang baru diterima. Hal ini turut diunggah oleh akun X @blaugrana1O.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Kota Jambi, A Ridwan, mengungkapkan bahwa pihaknya akan memanggil ASN yang yang terlibat untuk dimintai keterangan sekaligus menelusuri video tersebut.
Bahkan, dia turut mengklarifikasi bahwa gaji yang diterima tidaklah besar dan bertujuan untuk membantu para pegawai.
"Sebenarnya mereka tidak harus seperti itu, karena gaji 13 itu juga tidak besar. Gaji itu sebenarnya untuk membantu beban pegawai yang menyekolahkan anak, kegiatan sosial," kata Ridwan di Kota Jambi, Kamis (11/6).
Dia menegaskan bahwa tidak tepat jika tunjangan dipamerkan di media sosial. Ridwan juga turut tak menyetujui konten yang menampilkan gaji ke-13 secara berlebihan. Sebab, tak mencerminkan tujuan pemberian tunjangan.
Bahkan, pemerintah daerah juga dikabarkan akan mempelajari kemungkinan diberikannya sanksi jika memang terdapat pelanggaran. Tak menutup kemungkinan pula, kasus tersebut akan dibawa ke majelis kode etik ASN demi diproses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sementara itu, netizen pun turut bereaksi. Salah satunya @marzuki*** yang mengajak masyarakat untuk membayar pajak dengan nada sarkasme.
“Yuuukkkk bayar pajak tuk menggaji mereka para ASN, karena para ASN kebutuhannya sangat banyak. Walau ada oknum yg kerjanya datang absen lalu pergi ngopi lalu datang lagi tuk absen pulang. Gaji gede minim prestasi,” ungkapnya.
Bahkan, ada netizen yang menyadari bahwa konten ini hanyalah sarkas. Hanya saja, eksekusi yang kurang mengakibatkan banyak orang menganggap konten flexing.
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang