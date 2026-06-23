BGN Tutup Pendaftaran Portal Mitra SPPG, Bagaimana Nasib Investor yang Terlanjur Mendaftar?

Ilustrasi petugas SPPG di Jawa Timur sedang menyiapkan menu MBG. (Novia Herawati/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Pasca eks tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) ditangkap terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu (3/6) lalu, BGN kini mulai melakukan sejumlah langkah efisiensi. Salah satunya dengan tidak membuka pendaftaran mitra dapur Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG).
Untuk diketahui, saat ini terdapat 27.877 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Dengan jumlah tersebut, BGN menyatakan untuk memberhentikan sementara (moratorium) sembari menata ulang dapur-dapur yang ada.
Di tengah perdebatan kebijakan baru tersebut, muncul pertanyaan: bagaimana nasib para investor yang sudah terlanjur mendaftar dan menunggu persetujuan pendirian dapur?
Juru Bicara BGN, Dian Islamiati Fatwa mengatakan, pendaftaran mitra baru untuk sementara ini dilakukan penyesuaian. Fokus BGN saat ini adalah memastikan kesesuaian kapasitas layanan dengan kebutuhan penerima manfaat yang menjadi prioritas, sekaligus memperkuat tata kelola dan kualitas pelaksanaan program.
"Penyesuaian yang dilakukan bukan ditujukan kepada pihak tertentu, melainkan bagian dari proses penataan tata kelola program secara menyeluruh," kata Dian kepada JawaPos.com, Selasa (23/6).
Dian mengatakan, saat ini proses penataan dapur SPPG masih berlangsung. Karena itu, BGN belum dapat memberikan informasi mengenai proses pendaftaran kepada calon investor dapur SPPG baru.
"Karena proses penataan masih berlangsung, kami belum dalam posisi untuk memberikan informasi lebih lanjut terkait status masing-masing pengajuan," ujarnya.
Ihwal berapa jumlah maupun status pengajuan yang masuk melalui portal pendafataan mitra SPPG, Dian menegaskan data tersebut masih menjadi bagian dari proses konsolidasi dan verifikasi internal.
"Sehingga kami belum dapat menyampaikan informasi lebih lanjut. Pada prinsipnya, seluruh kebijakan yang diambil saat ini ditujukan untuk memastikan program berjalan sesuai kebutuhan penerima manfaat dan prinsip tata kelola yang baik," terangnya.
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!