Pelajar Batam Turut Serta Pawai MBG, Disdik: Ini Keterlibatan Wajar

JawaPos.com - Sejumlah siswa Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan guru tampak ikut serta dalam pawai dukungan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Minggu (21/6).
Beredar anggapan bahwa aksi tersebut termasuk pada langkah mobilisasi massa. Terlebih, anak-anak tampak ikut serta dalam pawai yang disebut-sebut berkedok demonstrasi ini.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Hendri Arulan membantah langkah tersebut merupakan bentuk mobilisasi siswa. Dia menegaskan, kegiatan tersebut digelar setelah pihaknya menerima keluhan dari orang tua terkait penghentian sementara program MBG.
"Kami menerima keluhan dari orangtua siswa beberapa hari lalu karena MBG dihentikan sementara. Dalam kesempatan ini kami melaksanakan pawai sebagai bentuk dukungan agar tata kelola yang dianggap bermasalah dapat diperbaiki," kata Hendri saat di lokasi pawai, dikutip Senin (22/6).
Tak hanya itu, Hendri juga menepis adanya dugaan instruksi dari pihak tertentu untuk memobilisasi massa. Dia menegaskan bahwa Disdik hanya memfasilitasi penyampaian aspirasi.
"Tidak ada instruksi dari pihak lain. Ini dalam rangka menindaklanjuti keluhan orangtua. Hari ini yang ikut sekitar 100 sekolah tingkat SD dan SMP. Ada juga dari pihak SPPG. Tidak ada kewajiban dari Disdik. Kami hanya menawarkan apabila ingin melaksanakan pawai. Informasi disampaikan kepada para guru setelah kami menerima berbagai masukan terkait penghentian MBG," ujarnya.
Selain itu, dia menjelaskan bahwa DPRD Batam dipilih sebagai tujuan pawai demi aspirasi dari satuan pendidikan bisa didengar oleh pemangku kebijakan. Perihal keterlibatan anak-anak, dia menegaskan bahwa hal tersebut wajar karena mereka terlibat langsung sebagai penerima manfaat langsung program MBG.
"Pelajar ikut karena mereka penerima manfaatnya. MBG sangat dibutuhkan. Kalau anak-anak ikut, kami persilakan dengan catatan tetap dijaga dan diawasi dengan baik," tukas Hendri.
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